Узнайте, какой овощ придет на помощь, если у вас проблемы давлением .

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Недавно Ivona рассказывала, какие приправы помогают в очистке организма от шлаков и токсинов, а сегодня речь пойдет о полезном продукте, который снижает давление.

Научные сотрудники Токийского медицинского и стоматологического университета поделились итогами исследований изданию «Food Science and Nutrition», в котором описали влияние томата на давление.

Назван недорогой продукт для снижения давления freepik.com

Специалисты пришли единому мнению, что регулярное присутствие томатного сока в рационе человека благотворно влияет на снижение артериального давления и сокращает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Назван недорогой продукт для снижения давления freepik.com

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В этом опыте приняли участие 184 мужчины и 297 женщин. Они в течение одного года они должны были пить несоленый томатный сок в неограниченных количествах. Результаты опыта показали интересную статистику – у некоторых снизилось кровяное давление. А если точнее, то у 94 людей с гипертонией, а также наблюдалось сокращение липопротеинов низкой плотности («плохого холестерина») у 125 участников исследования.

Назван недорогой продукт для снижения давления freepik.com

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Ученые отмечают, что такой положительный эффект наблюдался у мужчин и женщин, а также у людей старшего возраста.

Японские профессора подчеркивают, что данное исследование, изучающие влияние помидор и томатных продуктов на риск развития сердечно-сосудистых болезней проводилось впервые.

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