Назван недорогой продукт для снижения давления
Читай также: Диетологи определили лучшую еду для вечерних перекусов
Недавно Ivona рассказывала, какие приправы помогают в очистке организма от шлаков и токсинов, а сегодня речь пойдет о полезном продукте, который снижает давление.
Научные сотрудники Токийского медицинского и стоматологического университета поделились итогами исследований изданию «Food Science and Nutrition», в котором описали влияние томата на давление.
Специалисты пришли единому мнению, что регулярное присутствие томатного сока в рационе человека благотворно влияет на снижение артериального давления и сокращает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Читай также: Что будет с организмом, если пить газированную воду ежедневно
В этом опыте приняли участие 184 мужчины и 297 женщин. Они в течение одного года они должны были пить несоленый томатный сок в неограниченных количествах. Результаты опыта показали интересную статистику – у некоторых снизилось кровяное давление. А если точнее, то у 94 людей с гипертонией, а также наблюдалось сокращение липопротеинов низкой плотности («плохого холестерина») у 125 участников исследования.
Читай также: Как похудеть без голодания – советы диетолога
Ученые отмечают, что такой положительный эффект наблюдался у мужчин и женщин, а также у людей старшего возраста.
Японские профессора подчеркивают, что данное исследование, изучающие влияние помидор и томатных продуктов на риск развития сердечно-сосудистых болезней проводилось впервые.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Три основные причины пониженного иммунитета
- Козий сыр: почему этот продукт полезен для женского здоровья
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил