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Как правильно выбирать яйца – лайфхаки от опытных хозяек

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С помощью этих советов, вы научитесь выбирать самые отборные и лучшие куриные яйца!
Как правильно выбирать яйца – лайфхаки от опытных хозяек
Как правильно выбирать яйца – лайфхаки от опытных хозяек
freepik.com

Недавно Ivona рассказывала в чем разница между белыми и коричневыми яйцами и нужно ли мыть их перед варкой.

В этом материале делимся советами от опытных хозяек, как правильно выбирать яйца.

Есть мнение, что, покупая крупные яйца – гарантировано получаем еще больше питательности в этом продукте. Вот только с точки зрения питания, абсолютно нет разницы между большими яйцами и маленькими яйцами.

Главный лайфхак при выборе яиц - это четыре действия: видеть, трогать, слушать и обратить внимание на запах.

Как правильно выбирать яйца – лайфхаки от опытных хозяек
Как правильно выбирать яйца – лайфхаки от опытных хозяек
freepik.com

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Итак, когда осматриваете поверхность яйца, обращайте внимание на скорлупу, если там есть цветные пятна, цвет темный или светлый, пятна крови, то значит, что у курицы есть заболевание. Следовательно, от такой несушки явно не может быть полезных яиц.

Возьмите яйцо в руку, если ощущаете чувство терпкости, значит яйцо свежее, если же гладкое – скорее всего прошло какое-то время.

Хозяйки рекомендуют прислушиваться к звуку, держите яйцо в руке и осторожно встряхните. Услышали, как дрожит вода? Яйцо значит уже не первой свежести. Запомните: нет звука и нет ощущения тряски – продукт свежий.

Считается, что у яиц рыбный запах. Когда вы чувствуете плохой запах, значит, яйцо испортилось.

Учитывая вышеперечисленные советы – у вас есть все шансы выбрать самые качественные яйца и порадовать своих домочадцев вкусным и питательным продуктом.

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Теги: яйца, продукты, полезные, здоровье
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Источник: ivonа bigmir)net

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