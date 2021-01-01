10 продуктов, насыщающих организм влагой
- Сельдерей
В составе сельдерея содержится 95 процентов воды, поэтому включая этот овощ в свой рацион, вы даете своему организму отличный водный баланс. Кстати, сельдерей благотворно ингибирует рост раковых клеток в поджелудочной и молочной железе.
- Морковь
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Морковь – один из самых доступных и бюджетных продуктов из овощей. Оранжевый корнеплод является источником клетчатки и 90 процентов воды.
Морковь дает насыщение и притупление голода. Окулисты советуют употреблять морковь из-за того, что она положительно сказывается на увлажнении слизистой оболочки глаза.
- Томаты
Помидоры также состоят из воды на 95 процентов! Кстати, мякоть томатов не содержит крахмал. При выборе томатов, обращайте внимание на цвет плодов, дабы избежать присутствия вредных добавок.
К списку продуктов, насыщающих организм влагой можно также отнести: редис, брокколи, салат айсберг, клубнику и цуккини.
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