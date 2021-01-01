Ivona рассказывает, как помочь организму восстановить водный баланс с помощью продуктов.

Сельдерей

В составе сельдерея содержится 95 процентов воды, поэтому включая этот овощ в свой рацион, вы даете своему организму отличный водный баланс. Кстати, сельдерей благотворно ингибирует рост раковых клеток в поджелудочной и молочной железе.

Морковь

10 продуктов, насыщающих организм влагой freepik.com

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Морковь – один из самых доступных и бюджетных продуктов из овощей. Оранжевый корнеплод является источником клетчатки и 90 процентов воды.

Морковь дает насыщение и притупление голода. Окулисты советуют употреблять морковь из-за того, что она положительно сказывается на увлажнении слизистой оболочки глаза.

Томаты

10 продуктов, насыщающих организм влагой freepik.com

Помидоры также состоят из воды на 95 процентов! Кстати, мякоть томатов не содержит крахмал. При выборе томатов, обращайте внимание на цвет плодов, дабы избежать присутствия вредных добавок.

К списку продуктов, насыщающих организм влагой можно также отнести: редис, брокколи, салат айсберг, клубнику и цуккини.

Напомним, ранее Ivona рассказывала, какие продукты нужно есть в определенное время, а также о 4 продуктах для сохранения женской молодости.

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