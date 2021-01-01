Узнайте, стоит тратить время на мытье куриных яиц, если бактерии все равно погибнут при термообработке .

Нужно ли мыть яйца перед варкой - мнение экспертов freepik.com

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Эксперты из организации безопасности и качества товаров, рассказали о яйцах и стоит ли их мыть перед приготовлением.

Загрязненная скорлупа может стать причиной заболевания сальмонеллезом. Она обитает в кишечнике и помете птицы и остается на скорлупе. Жизнестойкость сальмонеллы очень высока — она не гибнет ни в сухом помете, ни при низких температурах, — уверяют эксперты.

Нужно ли мыть яйца перед варкой - мнение экспертов freepik.com

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Согласитесь, когда мы приносим упаковку яиц, то они всегда на первый взгляд идеально чистые. Требования для производителей для все одинаковые, чтобы скорлупа была чистой, без каких-либо повреждений, помета и крови. Кстати, если яйца помыли, вы обязательно увидите эту информацию на упаковки об обработке.

На практике чаще всего яйца на птицефабриках не моют. Использование моющих средств почти в два раза сокращает допустимые сроки хранения продукции, — утверждают представители организации качества товаров.

Нужно ли мыть яйца перед варкой - мнение экспертов freepik.com

Вы должны это знать:

Срок хранения мытых куриных яиц до 12 дней;

Обычные, не мытые яйца хранятся в холодильнике до 90 дней;

Мыть яйца категорически не рекомендуется, ваши действия приведут к тому, что с яйца смоется защитная пленка поверхности, следовательно, сократится срок жизни этого полезного продукта.

Напомним, что ранее Ivona рассказывала в чем разница между белыми и коричневыми яйцами, а также о том, что ученые выяснили, сколько яиц можно съедать в день.

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