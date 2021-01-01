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Названы виды продуктов, которыми опасно закусывать шампанское

Спецтема: Новый год 2021
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Какими продуктами не стоит закусывать игристое вино. Эта информация вам пригодится не только в новогоднюю ночь 2021, но и в другой любой праздник с шампанским на столе .
Названы виды продуктов, которыми опасно закусывать шампанское
Названы виды продуктов, которыми опасно закусывать шампанское
freepik.com

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Врач-диетолог Евгений Арзамасцев не рекомендует закусывать после выпитого фужера игристого жирными продуктами и мясом.

Эксперт отмечает, что очень важно правильно подбирать продукты для закусывания самого популярного и любимого новогоднего напитка – игристого вина.

Правильно подобранная закуска помогает избежать обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Продукты, богатые жиром: маскарпоне, сливочное масло, майонез – их присутствие делает блюда нежелательными для закусок под шампанское. Сочетание алкоголя и жира может оказаться пагубным для поджелудочной железы, спровоцировать появление вздутия, тяжести, тошноты, обострение панкреатита, - говорит врач Евгений Арзамасцев.

Названы виды продуктов, которыми опасно закусывать шампанское
Названы виды продуктов, которыми опасно закусывать шампанское
freepik.com

Специалист также предостерегает, что мясные блюда не подходят для закусывания шампанского.

Мясной белок не совместим с сахарами, которые содержит шампанское. Их дуэт способствует тяжести в пищеварительном тракте, вздутию. Особенно нежелательна жирная свинина. Утром после праздника может стать плохо.

Закусывать шампанское сладкими продуктами опасно, поскольку такое сочетание сразу очень значительно поднимает уровень глюкозы в организме, - предупреждает медик.

Диетолог отмечает следующие продукты, подходящие для закуски к шампанскому: нежирная рыба или птица, также можно закусывать сыром, овощами и фруктами.

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Источник: Ivonа bigmir)net

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