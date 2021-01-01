Какими продуктами не стоит закусывать игристое вино. Эта информация вам пригодится не только в новогоднюю ночь 2021, но и в другой любой праздник с шампанским на столе .

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Врач-диетолог Евгений Арзамасцев не рекомендует закусывать после выпитого фужера игристого жирными продуктами и мясом.

Эксперт отмечает, что очень важно правильно подбирать продукты для закусывания самого популярного и любимого новогоднего напитка – игристого вина.

Правильно подобранная закуска помогает избежать обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Продукты, богатые жиром: маскарпоне, сливочное масло, майонез – их присутствие делает блюда нежелательными для закусок под шампанское. Сочетание алкоголя и жира может оказаться пагубным для поджелудочной железы, спровоцировать появление вздутия, тяжести, тошноты, обострение панкреатита, - говорит врач Евгений Арзамасцев.

Названы виды продуктов, которыми опасно закусывать шампанское freepik.com

Специалист также предостерегает, что мясные блюда не подходят для закусывания шампанского.

Мясной белок не совместим с сахарами, которые содержит шампанское. Их дуэт способствует тяжести в пищеварительном тракте, вздутию. Особенно нежелательна жирная свинина. Утром после праздника может стать плохо. Закусывать шампанское сладкими продуктами опасно, поскольку такое сочетание сразу очень значительно поднимает уровень глюкозы в организме, - предупреждает медик.

Диетолог отмечает следующие продукты, подходящие для закуски к шампанскому: нежирная рыба или птица, также можно закусывать сыром, овощами и фруктами.

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