Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Астролог рассказала, как задобрить покровителя 2021 года – быка

Спецтема: Астрология
Комментариев: 0
Новый год на пороге. А это значит, что пора уже прощаться с символом 2020 года – металлической крысой и встречать нового обладателя года – металлического быка.
Астролог рассказала, как задобрить покровителя 2021 года – быка
Астролог рассказала, как задобрить покровителя 2021 года – быка
freepik.com

Читай также: Финансовый гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака

Ведущие программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Мария Мельник и Анатолий Анатолич узнали, как задабривать быка и чего ожидать от 2021-го года.

Бык – это символ мужества, стабильности и труда. Обычно жизнь быков длится 15 лет, но история знает такие случаи, когда рогатый прожил все 30! Поэтому символ года предсказывает и долголетие, и счастье. А как же задобрить быков, если не чем-нибудь вкусненьким? Ведь они ежеминутно делают по 90 пережевываний!

Ведущие программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Мария Мельник и Анатолий Анатолич
Ведущие программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Мария Мельник и Анатолий Анатолич
фото пресс-служба

Чтобы не разгневать быка, лучше на новогодний стол не готовить блюда из телятины, а вот что касается одежды, то здесь ассортимент огромен – от белого до черного, но главное – не красный. А также следует избегать шумных вечеринок! И еще один плюс для наших с вами кошельков – на новогодние праздники астрологи советуют не делать крупных покупок.

«Я не думаю, что бык – это то животное, которое любит гуляния. А вот стол надо накрыть на максимум, ориентируясь на достаток в семье, – поделилась астролог Анна Обеда в эфире канала «Украина». – Что касается подарков, у меня есть рекомендация, чтобы у всех была подушка безопасности. Покупки следует обдумывать заранее».

А вот счастливым следующий год будет для любви.

«Хороший год для любви. Тот, кто хочет и что-то делает для того, чтобы иметь семейные отношения, всегда получит», – прокомментировал эксперт.

Астрологи отмечают, что в год быка рождаются трудолюбивые люди. Из известных личностей это: сказочник Ганс Христиан Андерсен, художник Винсент Ван Гог, композитор Иоганн Себастьян Бах, актер Чарли Чаплин. Поэтому в 2021-м главное – не останавливаться, добросовестно работать, и за это непременно будет вознаграждение.

Смотрите программу «Ранок з Україною» по будням в 6:30 на канале «Украина».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Новый год, астрология
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь