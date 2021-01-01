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Как правильно выбрать шампанское – советы эксперты

Спецтема: Новый год 2021
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Узнайте, где эксперт не советует покупать шампанское для новогоднего застолья .
Как правильно выбрать шампанское – советы эксперты
Как правильно выбрать шампанское – советы эксперты
freepik.com

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Представитель отдела тестирований научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз Нина Кильдий не рекомендует покупателям затариваться шампанским и другими видами алкогольных напитков в несанкционированных местах и в интернет-магазинах.

Для того, чтобы избежать фальсификата, нужно покупать шампанское только в крупных торговых сетях или специализированных винных магазинах. Однозначно нельзя покупать шампанское и другой алкоголь в несанкционированных местах, на рынке или с рук. Также не советую покупать алкоголь в интернете. Исключение – интернет- магазины известных супермаркетов.  Если вы в интернете увидите сайт, который продает алкоголь, но о нем сложно найти данные кроме телефона, то это однозначный повод отказаться от алкоголя, - говорит эксперт.

Как правильно выбрать шампанское – советы эксперты
Как правильно выбрать шампанское – советы эксперты
freepik.com

Нина Кальдий призывает потребителей быть более внимательными при выборе бутылки с алкогольным напитком, в частности, на наличие акцизной марки и градации содержания сахара. Кстати, недавно Ivona рассказывала о полезных свойствах шампанского и какая допустимая суточная норма игристого напитка для употребления.

Есть обычное шампанское, которое делается без выдержки, оно стоит дешевле. Выдержанное стоит дороже.   Шампанское не подлежит хранению после вскрытия. Желательно его употребить в тот гарантийный срок, который указан на этикетке, - объяснила представитель исследовательского центра.

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Теги: шампанское, эксперт, Новый год
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Источник: Ivonа bigmir)net

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