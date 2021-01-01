Ivona рассказывает о пользе черного перца на организм человека, а также, к чему может привести злоупотребление этой специей .

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Считается, что употребление черного перца предотвращает различные серьезные заболевания, снижает уровень сахара и кровяное давление. Но, все же, эта популярная специя-добавка может навредить вашему здоровью.

Черный перец используют в кулинарии в виде цельного горошка, в качестве приправы и специи.

Важно отметить, что черный перец богат на полезные витамины, микроэлементы и питательные вещества: кальций, железо, медь, марганец, омега-3 жирные кислоты, витамины–С, К, В6 и A, рибофлавин, фосфор, натрий, цинк и селен.

Если любите черный перец: какие побочные эффекты вызывает приправа freepik.com/

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Даже имея такие плюсы, черный перец все-таки имеет ряд побочных эффектов:

Если женщина будет злоупотреблять черным перцем, то есть риск пагубного влияния на репродуктивную систему.

Жгучие вещества перца разъедают слизистую оболочку желудка.

Некоторые мужчины, конечно, очень любят остренькое, но злоупотребление этой приправой уменьшает выработку гормонов и снижает половую активность.

Если любите черный перец: какие побочные эффекты вызывает приправа freepik.com/

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Детям лучше не добавлять в блюда приправу, потому что они будут ощущать горькое послевкусие и жгучесть.

Кроме того, черный перец может вызвать бессонницу. От специи стоит отказаться людям, которые столкнулись с желудочными заболеваниями – гастритом или язвой.

Соблюдайте умеренность и осторожность при употреблении этой приправы.

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