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Если любите черный перец: какие побочные эффекты вызывает приправа

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Ivona рассказывает о пользе черного перца на организм человека, а также, к чему может привести злоупотребление этой специей .
Если любите черный перец: какие побочные эффекты вызывает приправа
Если любите черный перец: какие побочные эффекты вызывает приправа
freepik.com/

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Считается, что употребление черного перца предотвращает различные серьезные заболевания, снижает уровень сахара и кровяное давление. Но, все же, эта популярная специя-добавка может навредить вашему здоровью.

Черный перец используют в кулинарии в виде цельного горошка, в качестве приправы и специи.

Важно отметить, что черный перец богат на полезные витамины, микроэлементы и питательные вещества: кальций, железо, медь, марганец, омега-3 жирные кислоты, витамины–С, К, В6 и A, рибофлавин, фосфор, натрий, цинк и селен.

Если любите черный перец: какие побочные эффекты вызывает приправа
Если любите черный перец: какие побочные эффекты вызывает приправа
freepik.com/

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Даже имея такие плюсы, черный перец все-таки имеет ряд побочных эффектов:

  • Если женщина будет злоупотреблять черным перцем, то есть риск пагубного влияния на репродуктивную систему.
  • Жгучие вещества перца разъедают слизистую оболочку желудка.
  • Некоторые мужчины, конечно, очень любят остренькое, но злоупотребление этой приправой уменьшает выработку гормонов и снижает половую активность.

Если любите черный перец: какие побочные эффекты вызывает приправа
Если любите черный перец: какие побочные эффекты вызывает приправа
freepik.com/

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Детям лучше не добавлять в блюда приправу, потому что они будут ощущать горькое послевкусие и жгучесть.

Кроме того, черный перец может вызвать бессонницу. От специи стоит отказаться людям, которые столкнулись с желудочными заболеваниями – гастритом или язвой.

Соблюдайте умеренность и осторожность при употреблении этой приправы.

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Теги: черный перец, правильное питание
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Источник: Ivonа bigmir)net

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