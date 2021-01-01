Если любите черный перец: какие побочные эффекты вызывает приправа
Читай также: Питаемся правильно: какие продукты нужно есть в определенное время
Считается, что употребление черного перца предотвращает различные серьезные заболевания, снижает уровень сахара и кровяное давление. Но, все же, эта популярная специя-добавка может навредить вашему здоровью.
Черный перец используют в кулинарии в виде цельного горошка, в качестве приправы и специи.
Важно отметить, что черный перец богат на полезные витамины, микроэлементы и питательные вещества: кальций, железо, медь, марганец, омега-3 жирные кислоты, витамины–С, К, В6 и A, рибофлавин, фосфор, натрий, цинк и селен.
Читай также: Как девушке подготовиться к катанию на лыжах и сноуборде – советы тренера
Даже имея такие плюсы, черный перец все-таки имеет ряд побочных эффектов:
- Если женщина будет злоупотреблять черным перцем, то есть риск пагубного влияния на репродуктивную систему.
- Жгучие вещества перца разъедают слизистую оболочку желудка.
- Некоторые мужчины, конечно, очень любят остренькое, но злоупотребление этой приправой уменьшает выработку гормонов и снижает половую активность.
Читай также: Самые полезные продукты в зимнем рационе
Детям лучше не добавлять в блюда приправу, потому что они будут ощущать горькое послевкусие и жгучесть.
Кроме того, черный перец может вызвать бессонницу. От специи стоит отказаться людям, которые столкнулись с желудочными заболеваниями – гастритом или язвой.
Соблюдайте умеренность и осторожность при употреблении этой приправы.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Питаемся правильно: какие продукты нужно есть в определенное время
- Вы должны это знать: как вас обманывают в магазинах на покупках к новогоднему столу
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил