Чтобы уберечь свои ножки, достаточно лишь придерживаться некоторых правил!

Летом жаркая погода провоцирует обострение варикоза: снижается тонус вен, кровообращение замедляется, кровь застаивается. Ivona расскажет, как в теплую погоду спастись от варикоза, а также предупредить развитие этой болезни.

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Летом, даже когда вы отдыхаете, ваши вены работают с усиленной нагрузкой. Уже при + 23 градусах стенки сосудов начинают расширяться: на состояние вен влияют не только прямые солнечные лучи, но и температура воздуха. При этом отток крови от ног к сердцу замедляется, появляются отеки, боль и чувство тяжести в ногах. Затем образуются синеватые звездочки, которые отнюдь не украшают ноги. Если на эти признаки вовремя не обратить внимания, болезнь будет прогрессировать.

Варикоз летом: как не допустить развития болезни pinterest.com

Как защитить ноги от варикоза

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Если на ногах уже появилась сеточка или вены немного опухают, следуйте простым советам, чтобы улучшить качество жизни и защитить себя от варикоза:

Принимайте контрастный душ

Контрастный душ - это отличный способ нормализовать кровообращение в ногах. Обливайте ноги струей теплой воды (от 36 до 38 ºC) в течение пяти-семи секунд, после этого обливайте ноги струей холодной воды в течение еще шести секунд. Всегда заканчивайте процедуру холодным душем, чтобы улучшить кровообращение.

Снимите каблуки

Выбирайте модели обуви по сезону, следя затем, чтобы ступня располагалась свободно. Оптимальная высота каблука - не больше 4 см.

Варикоз летом: как не допустить развития болезни pinterest.com

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Синтетика не дает коже дышать и препятствует нормальному теплообмену, а это может усилить отеки ног, вызванные жарой и сидячей работой.

Купите компрессионные чулки

При варикозе полезно носить компрессионную одежду. Она помогает правильной циркуляции крови.

Откажитесь от вредной еды

Откажитесь от продуктов, способных задерживать жидкость в организме и вызывать отеки. К ним относятся: копчености, колбаса, соленые орехи и семечки, алкоголь, полуфабрикаты и фастфуд. Помните, что для здоровья кровеносных сосудов полезна диета, богатая клетчаткой, фруктами, овощами и зерновыми.

Варикоз летом: как не допустить развития болезни pinterest.com

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Если организм не получает достаточного количества жидкости, происходит обезвоживание, вязкость крови повышается, а нагрузка на вены и сосуды возрастает.

Следите за весом

Избыточная масса провоцирует дальнейшее развитие варикоза и серьезно мешает лечению.

Используйте специальные средства

Ежедневно обрабатывайте стопы, голени и бедра специальными средствами - вентониками, гелем, спреем или кремом, которые укрепляют вены.

Варикоз летом: как не допустить развития болезни pinterest.com

Откажитесь от алкоголя

Даже небольшое количество алкоголя приводит к обезвоживанию и увеличивает вязкость крови, из-за чего существенно возрастает нагрузка на вены.

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