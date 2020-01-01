Варикоз летом: как не допустить развития болезни
Летом жаркая погода провоцирует обострение варикоза: снижается тонус вен, кровообращение замедляется, кровь застаивается. Ivona расскажет, как в теплую погоду спастись от варикоза, а также предупредить развитие этой болезни.
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Летом, даже когда вы отдыхаете, ваши вены работают с усиленной нагрузкой. Уже при + 23 градусах стенки сосудов начинают расширяться: на состояние вен влияют не только прямые солнечные лучи, но и температура воздуха. При этом отток крови от ног к сердцу замедляется, появляются отеки, боль и чувство тяжести в ногах. Затем образуются синеватые звездочки, которые отнюдь не украшают ноги. Если на эти признаки вовремя не обратить внимания, болезнь будет прогрессировать.
Как защитить ноги от варикоза
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Если на ногах уже появилась сеточка или вены немного опухают, следуйте простым советам, чтобы улучшить качество жизни и защитить себя от варикоза:
- Принимайте контрастный душ
Контрастный душ - это отличный способ нормализовать кровообращение в ногах. Обливайте ноги струей теплой воды (от 36 до 38 ºC) в течение пяти-семи секунд, после этого обливайте ноги струей холодной воды в течение еще шести секунд. Всегда заканчивайте процедуру холодным душем, чтобы улучшить кровообращение.
- Снимите каблуки
Выбирайте модели обуви по сезону, следя затем, чтобы ступня располагалась свободно. Оптимальная высота каблука - не больше 4 см.
Читай также: Солнечный ожог: что следует знатьНосите одежду из натуральных тканей
Синтетика не дает коже дышать и препятствует нормальному теплообмену, а это может усилить отеки ног, вызванные жарой и сидячей работой.
- Купите компрессионные чулки
При варикозе полезно носить компрессионную одежду. Она помогает правильной циркуляции крови.
- Откажитесь от вредной еды
Откажитесь от продуктов, способных задерживать жидкость в организме и вызывать отеки. К ним относятся: копчености, колбаса, соленые орехи и семечки, алкоголь, полуфабрикаты и фастфуд. Помните, что для здоровья кровеносных сосудов полезна диета, богатая клетчаткой, фруктами, овощами и зерновыми.
Читай также: Что пить в жаруПейте достаточно жидкости
Если организм не получает достаточного количества жидкости, происходит обезвоживание, вязкость крови повышается, а нагрузка на вены и сосуды возрастает.
- Следите за весом
Избыточная масса провоцирует дальнейшее развитие варикоза и серьезно мешает лечению.
- Используйте специальные средства
Ежедневно обрабатывайте стопы, голени и бедра специальными средствами - вентониками, гелем, спреем или кремом, которые укрепляют вены.
- Откажитесь от алкоголя
Даже небольшое количество алкоголя приводит к обезвоживанию и увеличивает вязкость крови, из-за чего существенно возрастает нагрузка на вены.
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