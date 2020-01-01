Питание для красивого загара: что добавить в рацион

Узнайте, какие продукты стимулируют выработку меланина.

Летом многие мечтают получить красивый и ровный загар. Чтобы эффект был еще лучше, стоит обратить внимание на определенные продукты и включить их в свой рацион. Диетолог Анна Ивашкевич рассказала, на какие продукты стоит обратить внимание.

Диетолог отмечает, что нужны продукты с тирозином, бета-каротином и витаминами А, В10, Е и С

Не отказывайте себе в морепродуктах и блюдах с рыбой – здесь нас поджидают витамины группы А, В, Е

Включите в рацион мясные блюда и особенно печень. В ней содержится просто кладезь тирозина

Шпинат - это ваш верный друг, особенно, если вы не хотите набирать вес в отпуске – он не только защищает кожу от вредного ультрафиолетового воздействия, сохраняет загар, но и обладает тонизирующим действием, оказывает успокаивающее действие на нашу нервную систему

Конечно же, морковь! Чтобы бета-каротин лучше усвоился в организме можно сделать морковный сок и добавить в него чайную ложку сливок или масла. И выпивайте этот «волшебный эликсир» за 20 минут до выхода на солнце

Банан – один из источников триптофана, каротина, витаминов А и С, тирозина.

И не отказывайте себе в абрикосах - это отличный источник витаминов группы А, В, С и каротина

Интересно! Любой желто-рыжий фрукт или овощ содержат в себе каротин. Так что можно делать легкие фруктовые и овощные салаты в качестве перекуса или на ужин

Не нужно забывать, что соленья, копчёности, маринады и шоколад оказывают снижение выработки меланина. Затормозить данный процесс могут алкоголь крепкий кофе (не более 2 раз в сутки).

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