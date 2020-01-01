Как улучшить самочувствие в жару
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Когда на улице дикая жара, плохо себя чувствовать начинают и здоровые люди. В МОЗ поделились советами, как пережить жару.
- Меньше кофе - больше воды
Кофе, алкоголь, сладкие напитки - не лучший выбор в жару, а большие дозы могут привести к обезвоживанию. Зато пейте воду в течение дня. Не ориентируйтесь на нормы - пейте, сколько хочется. И напоминайте о питье вашему ребенку, ведь дети плохо различают сигналы тела о жажде и больше рискуют подвергнуться обезвоживанию.
- Вместо горячей солянки - овощной салат
Горячая и жирная пища - это дополнительное тепловая нагрузка, которое вам точно не нужно в жару. Перейдите на более легкий рацион - холодный борщ или окрошку, овощные салаты и тому подобное. Кроме всего, вы реже будете включать плиту и в доме будет прохладнее.
- Выключите вентилятор и примите душ
Электрические вентиляторы не помогут при температуре 30+. Более надежный способ - прохладный душ или ванна. Если у вас есть кондиционер - конечно, используйте его.
- Перенесите прогулки и тренировки на утро или вечер
Наиболее опасное время - с 10:00 до 16:00. Старайтесь оставаться в помещении. Если тренируетесь при высокой температуре - внимательно следите за своим состоянием. Быстрое сердцебиение вместе с ощущением нехватки воздуха, головокружением - сигнал, что тренировки надо немедленно прекратить.
- Держитесь в тени
Это самый простой способ предупредить солнечные ожоги. Будьте осторожны у поверхностей, которые отражают солнечные лучи и / или быстро нагреваются, например, песка или воды. Загар - признак того, что кожа пострадала от ультрафиолетового излучения.
- Надевайте легкую светлую одежду, головной убор и солнцезащитные очки
Одежда из плотно тканых материалов защищает лучше (например, коттон или хлопоу). Очки должны быть прежде всего удобными, практичными и на самом деле защищать глаза (100% UVA / UVB защита).
- Используйте солнцезащитное средство
Крем, спрей и т.д. широкого спектра действия (UVA и UVB) с SPF 15 и выше. Это надо делать также и в облачные и прохладительные ветреные дни.
- Заботьтесь о тех, кто рядом
Ни в коем случае не оставляйте детей или домашних животных в автомобиле. Даже если выходите на минуту.
Ранее мы писали, как выбрать солнцезащитный крем.
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