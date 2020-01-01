В МОЗ дали несколько рекомендаций.

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Когда на улице дикая жара, плохо себя чувствовать начинают и здоровые люди. В МОЗ поделились советами, как пережить жару.

Меньше кофе - больше воды

Кофе, алкоголь, сладкие напитки - не лучший выбор в жару, а большие дозы могут привести к обезвоживанию. Зато пейте воду в течение дня. Не ориентируйтесь на нормы - пейте, сколько хочется. И напоминайте о питье вашему ребенку, ведь дети плохо различают сигналы тела о жажде и больше рискуют подвергнуться обезвоживанию.

Вместо горячей солянки - овощной салат

Горячая и жирная пища - это дополнительное тепловая нагрузка, которое вам точно не нужно в жару. Перейдите на более легкий рацион - холодный борщ или окрошку, овощные салаты и тому подобное. Кроме всего, вы реже будете включать плиту и в доме будет прохладнее.



Как улучшить самочувствие в жару pinterest.com

Выключите вентилятор и примите душ

Электрические вентиляторы не помогут при температуре 30+. Более надежный способ - прохладный душ или ванна. Если у вас есть кондиционер - конечно, используйте его.

Перенесите прогулки и тренировки на утро или вечер

Наиболее опасное время - с 10:00 до 16:00. Старайтесь оставаться в помещении. Если тренируетесь при высокой температуре - внимательно следите за своим состоянием. Быстрое сердцебиение вместе с ощущением нехватки воздуха, головокружением - сигнал, что тренировки надо немедленно прекратить.

Держитесь в тени

Это самый простой способ предупредить солнечные ожоги. Будьте осторожны у поверхностей, которые отражают солнечные лучи и / или быстро нагреваются, например, песка или воды. Загар - признак того, что кожа пострадала от ультрафиолетового излучения.



Как улучшить самочувствие в жару pinterest.com

Надевайте легкую светлую одежду, головной убор и солнцезащитные очки

Одежда из плотно тканых материалов защищает лучше (например, коттон или хлопоу). Очки должны быть прежде всего удобными, практичными и на самом деле защищать глаза (100% UVA / UVB защита).

Используйте солнцезащитное средство

Крем, спрей и т.д. широкого спектра действия (UVA и UVB) с SPF 15 и выше. Это надо делать также и в облачные и прохладительные ветреные дни.

Заботьтесь о тех, кто рядом

Ни в коем случае не оставляйте детей или домашних животных в автомобиле. Даже если выходите на минуту.

Ранее мы писали, как выбрать солнцезащитный крем.