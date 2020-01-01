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Солнечные ожоги, отравления и ОРВИ: Как лечить летние недуги?

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Солнечные ожоги, травмы и отравления - самые частые проблемы отдыхающих летом.
Солнечные ожоги, отравления и ОРВИ: Как лечить летние недуги?
Солнечные ожоги, отравления и ОРВИ: Как лечить летние недуги?
pinterest.com

О правилах безопасности и оказании первой помощи при летних недугах и недомоганиях расскажет Ivona.

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В рейтинге популярных проблем отпускника, связанных со здоровьем - солнечные ожоги, травмы (ушибы, раны, растяжения), ОРВИ и кишечные инфекции, отмечают специалисты. У тех же, кто отдыхает в горах или в лесу, ситуация несколько иная: на первом месте стоит травматизм, а затем - ОРВИ и кишечные инфекции.

Когда человек едет в санаторий или на турбазу, в случае необходимости, первую медицинскую помощь ему могут оказать в местном медпункте. Проблемы могут возникнуть у любителей путешествовать “дикарем“. Поэтому такому туристу надо иметь при себе аптечку с запасом необходимых медикаментов.

Солнечные ожоги, отравления и ОРВИ: Как лечить летние недуги?
Солнечные ожоги, отравления и ОРВИ: Как лечить летние недуги?
pinterest.com

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Отдых на море: Солнечные ожоги

В отпуск к морю необходимо взять с собой солнцезащитный крем с высоким фактором защиты. При солнечном ожоге поможет мазь или спрей с пантенолом.

“Солнечный ожог распространяется на большую площадь кожи, поэтому могут возникнуть проблемы с терморегуляцией: сосуды обожженной области расширяются, и в этой зоне происходит большая потеря тепла. Также присутствует воспалительная реакция, которая вызывает озноб и повышение температуры, - объясняет врач-терапевт первой категории клиники Медісвіт Анна Бубырева. - В таком случае поможет нестероидный противовоспалительный препарат. Он также эффективен при ушибах и некоторых видах головной боли, так как обладает противовоспалительным, жаропонижающим и обезболивающим эффектом.

Солнечные ожоги, отравления и ОРВИ: Как лечить летние недуги?
Солнечные ожоги, отравления и ОРВИ: Как лечить летние недуги?
pinterest.com

Чтобы избежать проблем со здоровьем, необходимо загорать до 11.00 и после 16.00. По пляжу ходить в шлепанцах - это защитит стопы от травм. Прежде чем прыгать в воду, желательно исследовать рельеф дна. Фрукты и овощи нужно брать на пляж уже мытыми либо вымыть под проточной водой перед употреблением. И не забывать мыть руки перед едой и после посещения туалета“.

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Царапины и ссадины: Лечение в летний период

Для лечения небольших ран и царапин необходимо иметь перекись водорода, зеленку, бактерицидный лейкопластырь, бинт и лейкопластырь в катушке. Рану вначале необходимо промыть перекисью. Вспениваясь, она удалит инородные частички и остановит кровь. Затем рану следует обработать зеленкой и накрыть бактерицидным лейкопластырем либо салфеткой из бинта, которую крепят катушечным лейкопластырем.

Солнечные ожоги, отравления и ОРВИ: Как лечить летние недуги?
Солнечные ожоги, отравления и ОРВИ: Как лечить летние недуги?
pinterest.com

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Лечение кишечных расстройств летом

При появлении симптомов кишечного расстройства (тошнота, рвота, понос) помогут ферментные препараты, которые разгрузят поджелудочную железу. Однако при сильном поносе потребуется помощь врача. В такой ситуации организм быстро теряет жидкость, и может случиться обезвоживание. А это уже опасно для жизни.

Солнечные ожоги, отравления и ОРВИ: Как лечить летние недуги?
Солнечные ожоги, отравления и ОРВИ: Как лечить летние недуги?
pinterest.com

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Летнее ОРВИ

Что касается летних ОРВИ, их лечение требует обильного питья, постельного режима, поддержания температуры тела не выше 38,50C, сохранения носового дыхания, облегчения болей в горле. Для этого подойдут комплексные препараты, например, в порошках. Желательно иметь в аптечке таблетки для рассасывания от боли в горле и капли или спрей в нос.

Солнечные ожоги, отравления и ОРВИ: Как лечить летние недуги?
Солнечные ожоги, отравления и ОРВИ: Как лечить летние недуги?
pinterest.com

Кроме этого специалисты напоминают, что собираясь на отдых в лес или в горы, предпочтение нужно отдать удобной одежде и обуви, которые не будут стеснять движений. Рубашка должна быть хлопчатобумажной с длинным рукавом, брюки либо бриджи должны прикрывать колени. Не стоит забывать о головном уборе и пользоваться репеллентом, который защитит от укусов комаров и клещей.

Ранее мы рассказывали, как улучшить самочувствие в жару.

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Теги: солнечные ожоги, что делать если сгорел на солнце, ОРВИ, аптечка, укусы клещей, комаров, курортные болезни
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Источник: ivona)bigmir.net

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