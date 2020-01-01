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Солнечный ожог: что следует знать

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Узнайте, что делать после солнечного ожога .
Солнечный ожог: что следует знать
Солнечный ожог: что следует знать
pinerest

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Получить солнечный ожог могут и отдыхающие на пляже, и туристы, осматривающие достопримечательности, и дачники, словом, все те, кто провел слишком много времени на солнцепёке. 

Главные симптомы:

  • Зуд
  • Покраснение
  • Жар
  • Жжение
  • Температура

Степень поражения зависит от:

  • Типа кожи;
  • Её чувствительности;
  • Длительности пребывания на солнце
  • В какое время Вы находились под его лучами (с 11 до 14ч самый высокий риск) .
  • Типы ожога
  • Покраснение поражённых участков кожи с характерной болезненностью
  • Ожог с волдырями

Солнечный ожог: что следует знать
Солнечный ожог: что следует знать
pinerest.com

Чтобы уменьшить боль и дать коже восстановиться, нужно:

  • Уйти в тень сразу же после обнаружения ожога
  • Охлаждать кожу, избегая сильного контраста температур

Приложить влажный компресс, он поможет снять боль и увлажнить кожу. Держать нужно на поражённых участках 15–20 мин. Прикладывать несколько раз в день.

Если есть такая возможность, полезно принять ванну  с водой комнатной температуры (не ледяной - контраст наш враг!). Тоже несколько раз в день.

Будет полезно протереть места солнечных ожогов соком алоэ - это поможет восстановлению кожи .
Использовать скрабы и мыло запрещено - верхний слой кожи сойдёт и она будет беззащитна перед заражением.

Солнечный ожог: что следует знать
Солнечный ожог: что следует знать
pinerest.com


Лечение

Начать необходимо с самых проблемных участков
Если пострадало лицо, то полезно будет приложить компресс из зеленого чая. Если такой возможности нет - мягкое влажное полотенце

Использование на лице (щёки, нос, подбородок), а также нанесение на шею, плечи, уши, охлаждающих мазей/гелей замедляет заживление. Не имеет смысла наносить мази с бензокаином или лидокаином, а также с вазелином

Масла от загара/для загара - бесполезны. Они - не средство от солнечных ожогов.

После компресса, поражённые участки желательно обработать специальным увлажняющим кремом или спреем
Коже показан покой - оставайтесь в помещении и избегайте попадания на неё прямых солнечных лучей

Если появились жар или озноб, сухость во рту, головная боль, тошнота - необходимо обратиться к врачу. Когда ожог занимает большую площадь кожи или вы провели на солнце слишком много времени, есть риск теплового или солнечного удара, может потребоваться медицинская помощь

Ранее мы писали, что пить в жару. 

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Теги: солнечный ожог, здоровье
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