Узнайте, что делать после солнечного ожога .

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Получить солнечный ожог могут и отдыхающие на пляже, и туристы, осматривающие достопримечательности, и дачники, словом, все те, кто провел слишком много времени на солнцепёке.

Главные симптомы:

Зуд

Покраснение

Жар

Жжение

Температура

Степень поражения зависит от:

Типа кожи;

Её чувствительности;

Длительности пребывания на солнце

В какое время Вы находились под его лучами (с 11 до 14ч самый высокий риск) .

Типы ожога

Покраснение поражённых участков кожи с характерной болезненностью

Ожог с волдырями

Солнечный ожог: что следует знать pinerest.com

Уйти в тень сразу же после обнаружения ожога

Охлаждать кожу, избегая сильного контраста температур

Чтобы уменьшить боль и дать коже восстановиться, нужно:

Приложить влажный компресс, он поможет снять боль и увлажнить кожу. Держать нужно на поражённых участках 15–20 мин. Прикладывать несколько раз в день.



Если есть такая возможность, полезно принять ванну с водой комнатной температуры (не ледяной - контраст наш враг!). Тоже несколько раз в день.



Будет полезно протереть места солнечных ожогов соком алоэ - это поможет восстановлению кожи .

Использовать скрабы и мыло запрещено - верхний слой кожи сойдёт и она будет беззащитна перед заражением.



Солнечный ожог: что следует знать pinerest.com

ЛечениеНачать необходимо с самых проблемных участковЕсли пострадало лицо, то полезно будет приложить компресс из зеленого чая. Если такой возможности нет - мягкое влажное полотенцеИспользование на лице (щёки, нос, подбородок), а также нанесение на шею, плечи, уши, охлаждающих мазей/гелей замедляет заживление. Не имеет смысла наносить мази с бензокаином или лидокаином, а также с вазелиномМасла от загара/для загара - бесполезны. Они - не средство от солнечных ожогов.После компресса, поражённые участки желательно обработать специальным увлажняющим кремом или спреемКоже показан покой - оставайтесь в помещении и избегайте попадания на неё прямых солнечных лучейЕсли появились жар или озноб, сухость во рту, головная боль, тошнота - необходимо обратиться к врачу. Когда ожог занимает большую площадь кожи или вы провели на солнце слишком много времени, есть риск теплового или солнечного удара, может потребоваться медицинская помощь

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