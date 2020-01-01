Солнечный ожог: что следует знать
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Получить солнечный ожог могут и отдыхающие на пляже, и туристы, осматривающие достопримечательности, и дачники, словом, все те, кто провел слишком много времени на солнцепёке.
Главные симптомы:
- Зуд
- Покраснение
- Жар
- Жжение
- Температура
Степень поражения зависит от:
- Типа кожи;
- Её чувствительности;
- Длительности пребывания на солнце
- В какое время Вы находились под его лучами (с 11 до 14ч самый высокий риск) .
- Типы ожога
- Покраснение поражённых участков кожи с характерной болезненностью
- Ожог с волдырями
Чтобы уменьшить боль и дать коже восстановиться, нужно:
- Уйти в тень сразу же после обнаружения ожога
- Охлаждать кожу, избегая сильного контраста температур
Приложить влажный компресс, он поможет снять боль и увлажнить кожу. Держать нужно на поражённых участках 15–20 мин. Прикладывать несколько раз в день.
Если есть такая возможность, полезно принять ванну с водой комнатной температуры (не ледяной - контраст наш враг!). Тоже несколько раз в день.
Будет полезно протереть места солнечных ожогов соком алоэ - это поможет восстановлению кожи .
Использовать скрабы и мыло запрещено - верхний слой кожи сойдёт и она будет беззащитна перед заражением.
Лечение
Начать необходимо с самых проблемных участков
Если пострадало лицо, то полезно будет приложить компресс из зеленого чая. Если такой возможности нет - мягкое влажное полотенце
Использование на лице (щёки, нос, подбородок), а также нанесение на шею, плечи, уши, охлаждающих мазей/гелей замедляет заживление. Не имеет смысла наносить мази с бензокаином или лидокаином, а также с вазелином
Масла от загара/для загара - бесполезны. Они - не средство от солнечных ожогов.
После компресса, поражённые участки желательно обработать специальным увлажняющим кремом или спреем
Коже показан покой - оставайтесь в помещении и избегайте попадания на неё прямых солнечных лучей
Если появились жар или озноб, сухость во рту, головная боль, тошнота - необходимо обратиться к врачу. Когда ожог занимает большую площадь кожи или вы провели на солнце слишком много времени, есть риск теплового или солнечного удара, может потребоваться медицинская помощь
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