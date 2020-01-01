Что пить в жару
Что пить в жару, чтобы сохранить здоровье, бодрость и силы?
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Жаркая погода не оставляет шанса: постоянно хочется пить, совершенно не хочется есть, теряется жидкость и восполнять ее разными способами – нет никакой фантазии. Как утолить жажду в летний зной, чтобы влага приносила максимальную пользу?
- Минеральная или солёная вода. Большое количество воды в жару вымывает полезные соли и минералы из организма. Поэтому лучше пить минеральных воду, обогащённую необходимыми микроэлементами, или слегка подсолить обычную питьевую воду.⠀
- Чай. Горячий чай в жару даёт облегчение, потому что стимулирует потоотделение - это способ организма охладиться. А сам чай даёт тонизирующий эффект. Зелёный насыщает антиоксидантами. А травяной можно собрать по любым запросам и потребностям.⠀
- Домашний лимонад или фруктовая вода. Кисловатый вкус лимонада отлично утоляет жажду, насыщает витаминами и бодрит. “Лимонад“ можно приготовить из любых фруктов, овощей и трав. Я люблю огуречную и мятную воду. ⠀
- Свежевыжатый сок. Лето время сочных фруктов, овощей, ягод и зелени. Любой сок отлично утолит жажду и насытит полезными витаминами. Вот варианты для экспериментов: яблоки, вишня, сельдерей, морковь, томаты, базилик. Смешивайте разные ингредиенты, творите и наслаждайтесь.
Всё выше перечисленное употреблять без сахара. Сахар задерживает воду, создавая отёки и дополнительную нагрузку по выведению этой самой воды. Сахар не так сильно ощущается в жидком виде, поэтому попадает в большом количестве, создавая проблемы печени, сердцу, костям и коже.
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Что лучше НЕ пить?⠀
- Алкоголь⠀
- Кофе⠀
- Сладкие напитки⠀
- Слишком солёные напитки (например, рассолы)⠀
- Молоко
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