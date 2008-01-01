Королевское образование: Где учатся наследники престолов
Совсем скоро в учебных заведениях прозвучит первый звонок. Накануне Первого сентября Ivona решила рассказать своим читателям, в каких школах и университетах получают образование современные принцессы и принцы. Узнайте, где учатся те, кому суждено в будущем возглавить свои королевства.
Принц Джордж, Великобритания
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Будущий король Соединенного королевства начал посещать школу 7 сентября 2017 года, когда ему было всего 4 года. Внук Елизаветы II учится в частном заведении Thomas's Battersea в южном Лондоне.
Принц Кристиан, Дания
Старший внук королевы Маргрете II стал первым представителем датской королевской семьи, который посещал детский сад и государственную школу. Сначала мальчик учился в Tranegårdskolen в районе Хеллеруп. В начале 2020 года Кристиан вместе с сестрами и братом должен был пройти 12-недельное обучение в международной школе Lemania-Verbier в Вербье, Швейцария, однако в марте дети вернулись домой из-за обострения ситуации с COVID-19. С августа этого года будущий король стал учеником датской школы-интерната Херлуфсхольм.
Принцесса Эстель, Швеция
Дочь кронпринцессы Виктории пошла в первый клас в сентябре 2018 года. 9-летняя девочка посещает школу Кампус Манила.
Принцесса Ингрид Александра, Норвегия
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Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит отдали свою дочь в детский сад, когда ей было всего 2 года. В 2010-м Ингрид Александра начала обучение в государственной школе Jansløkka barneskole в Аскере. Через четыре года будущую королеву перевели в частную англоязычную международную школу в Осло. Позже принцесса получила среднее образование в школе Ураниенборг в Осло. А осенью 2020 года в 16-летнем возрасте Ингрид-Александра продолжила учебу в гимназии Эльвебаккен.
Принцесса Леонор, Испания
Наследница короля Филиппа VI посещала ту же школу, что и ее отец. С 15 сентября 2008 года Леонор была ученицей Санта-Марии-де-лос-Росалес возле Мадрида. А в начале 2021 года королевский двор Испании объявил, что 15-летняя инфанта отправится на учебу в United World College of the Atlantic в Уэльсе.
Принцесса Елизавета, Бельгия
19-летняя будущая королева Бельгии в сейчас учится в Военной академии в Брюсселе. В прошлом году Елизавета получила диплом международного бакалавра в UWC Atlantic College в Уэльсе. Также принцесса принимала участие в Йельской программе молодых ученых Йельского университета.
Принцесса Катарина-Амалия, Нидерланды
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Старшая дочь короля Виллема-Александра с 4-летнего возраста посещала начальную школу Bloemcampschool в Вассенаре. Когда принцессе было 12 лет, ее перевели в христианскую гимназию Sorghvliet в Гааге. Летом 2021 года Катарина-Амалия объявила, что возьмет перерыв на год перед поступлением в ВУЗ.
Принц Мулай аль-Хасан, Марокко
18-летний сын короля Мухаммеда VI и принцессы Лаллы Сальмы учился в Королевском колледже Рабата. В прошлом году наследный принц получил степень международного бакалавра в области экономики и социальных наук.
Принц Дипангкорн Расмичоти, Таиланд
14-летний наследник короля Рама Х сначала учился в школе Читралада. Позже мальчика отправили за границу в Баварскую международную школу в Германии.
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