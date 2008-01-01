Королевское образование: Где учатся наследники престолов

Узнайте, в какие школы и университеты ходят будущие королевы и короли.

Совсем скоро в учебных заведениях прозвучит первый звонок. Накануне Первого сентября Ivona решила рассказать своим читателям, в каких школах и университетах получают образование современные принцессы и принцы. Узнайте, где учатся те, кому суждено в будущем возглавить свои королевства.

Принц Джордж, Великобритания

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Будущий король Соединенного королевства начал посещать школу 7 сентября 2017 года, когда ему было всего 4 года. Внук Елизаветы II учится в частном заведении Thomas's Battersea в южном Лондоне.

Принц Кристиан, Дания

Старший внук королевы Маргрете II стал первым представителем датской королевской семьи, который посещал детский сад и государственную школу. Сначала мальчик учился в Tranegårdskolen в районе Хеллеруп. В начале 2020 года Кристиан вместе с сестрами и братом должен был пройти 12-недельное обучение в международной школе Lemania-Verbier в Вербье, Швейцария, однако в марте дети вернулись домой из-за обострения ситуации с COVID-19. С августа этого года будущий король стал учеником датской школы-интерната Херлуфсхольм.

Принцесса Эстель, Швеция

Дочь кронпринцессы Виктории пошла в первый клас в сентябре 2018 года. 9-летняя девочка посещает школу Кампус Манила.

Принцесса Ингрид Александра, Норвегия

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Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит отдали свою дочь в детский сад, когда ей было всего 2 года. В 2010-м Ингрид Александра начала обучение в государственной школе Jansløkka barneskole в Аскере. Через четыре года будущую королеву перевели в частную англоязычную международную школу в Осло. Позже принцесса получила среднее образование в школе Ураниенборг в Осло. А осенью 2020 года в 16-летнем возрасте Ингрид-Александра продолжила учебу в гимназии Эльвебаккен.

Принцесса Леонор, Испания

Наследница короля Филиппа VI посещала ту же школу, что и ее отец. С 15 сентября 2008 года Леонор была ученицей Санта-Марии-де-лос-Росалес возле Мадрида. А в начале 2021 года королевский двор Испании объявил, что 15-летняя инфанта отправится на учебу в United World College of the Atlantic в Уэльсе.

Принцесса Елизавета, Бельгия

19-летняя будущая королева Бельгии в сейчас учится в Военной академии в Брюсселе. В прошлом году Елизавета получила диплом международного бакалавра в UWC Atlantic College в Уэльсе. Также принцесса принимала участие в Йельской программе молодых ученых Йельского университета.

Принцесса Катарина-Амалия, Нидерланды

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Старшая дочь короля Виллема-Александра с 4-летнего возраста посещала начальную школу Bloemcampschool в Вассенаре. Когда принцессе было 12 лет, ее перевели в христианскую гимназию Sorghvliet в Гааге. Летом 2021 года Катарина-Амалия объявила, что возьмет перерыв на год перед поступлением в ВУЗ.

Принц Мулай аль-Хасан, Марокко

18-летний сын короля Мухаммеда VI и принцессы Лаллы Сальмы учился в Королевском колледже Рабата. В прошлом году наследный принц получил степень международного бакалавра в области экономики и социальных наук.

Принц Дипангкорн Расмичоти, Таиланд

14-летний наследник короля Рама Х сначала учился в школе Читралада. Позже мальчика отправили за границу в Баварскую международную школу в Германии.

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