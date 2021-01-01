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Племянница принцессы Дианы наслаждается медовым месяцем в Италии

В июле Китти Спенсер вышла замуж за 62-летнего миллионера Марка Льюиса.
Племянница принцессы Дианы похвасталась медовым месяцем в Италии
Племянница принцессы Дианы похвасталась медовым месяцем в Италии
instagram.com/kitty.spencer

В конце июля племянница принцессы Дианы Китти Спенсер стала женой южноафриканского миллионера, председателя модной компании Foschini Group Марка Льюиса. Пара сыграла свадьбу на вилле Альдобрандини в городе Фраскати, что под Римом.

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30-летняя аристократка и ее 62-летний новоиспеченный муж решили на медовый месяц остаться в Италии. Влюбленные отправились в свадебное путешествие на юг страны. Судя по фото в Инстаграм-аккаунте Китти, она и Марк остановились в пятизвездочном отеле Il San Pietro на Амальфитанском побережье в Позитано, где номер на сутки стоит около 3079 фунтов стерлингов (113,4 тысячи гривен).

Племянница принцессы Дианы в Италии
Племянница принцессы Дианы в Италии
Скриншот
Китти Спенсер в Италии
Китти Спенсер в Италии
Скриншот
Племянница принцессы Дианы в Италии
Племянница принцессы Дианы в Италии
Скриншот
Китти Спенсер в Италии
Китти Спенсер в Италии
Скриншот
Племянница принцессы Дианы в Италии
Племянница принцессы Дианы в Италии
Скриншот
Китти Спенсер в Италии
Китти Спенсер в Италии
Скриншот
Племянница принцессы Дианы в Италии
Племянница принцессы Дианы в Италии
Скриншот
Китти Спенсер в Италии
Китти Спенсер в Италии
Скриншот
Племянница принцессы Дианы в Италии
Племянница принцессы Дианы в Италии
instagram.com/kitty.spencer

Отметим, что Спенсер ненадолго пришлось покинуть супруга. На прошлой неделе она посетила свадьбу подруги. Торжество прошло во Франции.

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Теги: Китти Спенсер, Племянница принцессы Дианы, медовый месяц
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Источник: ivonа bigmir)net

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