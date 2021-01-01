Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Риз Уизерспун показала, как радуется возвращению троих детей на учебу

Звезда фильма «Блондинка в законе» сняла смешное видео.
Риз Уизерспун показала, как радуется возвращению троих детей на учебу
Риз Уизерспун показала, как радуется возвращению троих детей на учебу
Getty Images

Популярная американская актриса, звезда сериала «Утреннее шоу» и фильма «Блондинка в законе» Риз Уизерспун решила поднять подписчикам настроение. Для этого 45-летняя знаменитость сняла смешное видео и выложила его в Сеть.

Читай также: ТОП-10 звезд, которые плохо учились в школе из-за дислексии

На своей странице в Инстаграм Риз обнародовала ролик, где она в домашней обстановке танцует в желтом спортивном костюме и с чашкой кофе в руках. В описании к свежим кадрам звездная мама отметила, что так она радуется возвращению ее троих детей на учебу в школу и ВУЗы.

«Когда дети вернулись в школу, и весь дом в твоем распоряжении», - написала актриса под видео.

Напомним, что у Риз есть 21-летняя дочь Ава, 18-летний сын Дикон и 8-летний сын Теннесси.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Риз Уизерспун, школа, дети звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь