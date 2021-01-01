Риз Уизерспун показала, как радуется возвращению троих детей на учебу

Звезда фильма «Блондинка в законе» сняла смешное видео.

Популярная американская актриса, звезда сериала «Утреннее шоу» и фильма «Блондинка в законе» Риз Уизерспун решила поднять подписчикам настроение. Для этого 45-летняя знаменитость сняла смешное видео и выложила его в Сеть.

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На своей странице в Инстаграм Риз обнародовала ролик, где она в домашней обстановке танцует в желтом спортивном костюме и с чашкой кофе в руках. В описании к свежим кадрам звездная мама отметила, что так она радуется возвращению ее троих детей на учебу в школу и ВУЗы.

«Когда дети вернулись в школу, и весь дом в твоем распоряжении», - написала актриса под видео.

Напомним, что у Риз есть 21-летняя дочь Ава, 18-летний сын Дикон и 8-летний сын Теннесси.

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