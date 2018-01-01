Учебный год 2021-2022: начало, даты каникул

Как будет проходить учебный год 2021-2022 в Украине в условиях пандемии коронавируса?

Совсем скоро начнется учебный год 2021-2022. Несмотря на то, что пандемия коронавируса не завершилась, учебный год начнется в очном формате 1 сентября. В Министерстве образования и науки Украины офлайн обучение объяснили двумя факторами: во-первых, активно идет процесс вакцинации и к 1 сентября стараются привить как можно больше учителей, а, во-вторых, учащиеся устали от дистанционного обучения и нуждаются в живом общении.

В тоже время в ведомстве рассказали, как будет проходить обучение в школах и детсадах в случае, если регион окажется в «красной» зоне эпидемиологической опасности. По словам министра образования Сергея Шкарлета, воспитанники детсадов и начальных классов продолжат обучение в офлайн-формате, а учащиеся старших классов перейдут на дистанционное обучение.

Когда каникулы в учебном году 2021-2022 в Украине

В ведомстве назвали приблизительный график каникул, но уточнили, что он может меняться в связи с эпидемической ситуацией в стране или регионе. Итак, когда школьники будут отдыхать от учебы:

Осенние каникулы – с 25 по 31 октября,

Зимние каникулы – с 25 декабря 2021 по 9 января 2022 года,

Весенние каникулы – с 28 марта по 3 апреля,

Летние каникулы – с 1 июня по 31 августа.

И если даты каникул могут изменяться, то начало учебного года (1 сентября) и его окончание (1 июля) остаются фиксированными.

В ВУЗах учебный год должен стартовать 1 сентября, а дату завершения высшие учебные учреждения определяют индивидуально, в зависимости от программы обучения.

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