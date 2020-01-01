Отпуск? Больничный? Няня? Что делать родителям, чьи дети оказались на карантине?

Что делать родителям, которые должны ходить на работу во время карантина в Украине 2020 из-за коронавируса, а их дети не ходят в садик или школу.

Школьники ликуют: целых три недели не нужно посещать занятия! А родители хватаются за голову: как ухаживать за своими детьми во время пандемии коронавируса, если они вынуждены ежедневно ходит на работу? Ivona расскажет, на каких условиях работающие родители могут ли взять больничный или отпуск, изменить график работы, и что делать, если все перечисленные варианты вам не подходят.

Советы для родителей на период карантина в Украине 2020 в учебных заведениях

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Оплачиваемый больничный по уходу за ребенком предоставляется лишь в том случае, если ребенок действительно заболел в период карантина. В противном случае больничный на период карантина родителям не предоставляется.

Можно ли взять отпуск на период карантина в школе?

Работодатель может предоставить родителям, опекунам или тем, кто фактически занимается воспитанием несовершеннолетнего ребенка отпуск без сохранения заработной платы. Родители детей до 14 лет могут взять отпуск на весь период карантина (неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком), от 14 и старше - не дольше 15 календарных дней (неоплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам). Для оформления отпуска родителям необходимо предоставить работодателю: свидетельство о рождении ребенка, справку о введении карантина от учебного заведения и письменное заявление от работника на имя работодателя.

Карантин в Украине 2020: что делать родителям, чьи дети на карантине pinterest.com

Смена режима работы родителей на период карантина

Неполное рабочее время. Такой вариант возможен, если с просьбой об установлении неполного рабочего дня обращается:

беременная женщина

женщина воспитывающая ребенка до 14 лет или ребенка с инвалидностью

или опекун малолетнего ребенка, который воспитывается без матери.

Условия рабочего процесса принимаются по договоренности обеих сторон (работника и работодателя).

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Работа на дому. Если ваш работодатель не против такого формата работы, вам необходимо написать заявление на его имя с просьбой предоставить вам возможность исполнять свои рабочие обязанности на дому. Среди прочего там должны быть указаны дата начала и конца смены формата работы, а также причина, по которой вы приняли подобное решение (в данном случае - карантин).

Гибкий режим. Такая форма организации труда предусматривает саморегулирование работником начала, конца и продолжительности рабочего дня. Гибкий режим устанавливает при условии, если обе стороны рабочего договора (работник и работодатель) согласны с таким решением. Работник подает заявление на имя работодателя, а он в свою очередь издает приказ об изменении трудового порядка для конкретного сотрудника.

Карантин в Украине 2020: что делать родителям, чьи дети на карантине pinterest.com

Что же делать работающим родителям, чьи дети оказались на карантине в Украине 2020?

Если отпуск, больничный и работа из дома - совсем не вариант, родителям придется решить важный вопрос: как ухаживать за ребенком на карантине?

Шаг первый: объяснить ребенку разницу между карантином и каникулами. Расскажите своему чаду правила поведения при обсервации. Конечно, незапланированный отрыв от учебы может показаться им веселым развлечением, однако до малыша очень важно донести возможную опасность из-за пренебрежения правилами личной гигиены и профилактическими мерами для избегания заражения.

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Шаг второй: позаботьтесь о досуге ребенка. Прекращение занятий в учебных заведениях не значит, что они могут бездельничать дома. Родителям следует разработать программу домашнего обучения, чтобы ребенок не забыл пройденный материал за период карантина. Это значительно облегчит возвращение вашего ребенка к учебному процессу в дальнейшем. Уделяйте этому 2-3 часа ежедневно.

Также не стоит забывать и о развлечениях: прогулки на свежем воздухе (в медицинских масках), чтение художественной литературы, компьютерные развивающие игры, мультфильмы и телепередачи.

Карантин в Украине 2020: что делать родителям, чьи дети на карантине pinterest.com

От организации домашних “детских садов“ (где собирается несколько детей, а каждый из родителей дежурит с ними по очереди) лучше отказаться - это нарушает саму концепцию карантина, то есть максимальной изоляции в условиях распространения вирусной инфекции.

Если ваш ребенок слишком мал, для того чтобы позаботиться о себе самостоятельно, рассмотрите возможность найма няни или попросите о помощи ближайших родственников (если они на пенсии, безработные или их рабочий график гораздо более гибкий, чем ваш).

Ранее мы рассказывали, можно ли ходить на развлекательные мероприятия во время карантина из-за коронавируса.

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