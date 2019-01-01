Чем похожи и чем отличаются опасный "китайский" вирус и простудные заболевания.

Как распознать коронавирус и отличить от ОРВИ и гриппа? pinterest.com

Коронавирус 2019-nCoV симптоматически очень схож с гриппом и ОРВИ. Ivona расскажет, возможно ли различить эти заболевания.

Читай также: Грипп в офисе: 10 правил безопасности

Как распознать коронавирус?

Весь мир буквально лихорадит: в декабре 2019 года в китайском городе Ухань обнаружены вспышки опасного коронавируса 2019-nCoV. Несмотря на то, что уровень смертности по-прежнему не очень высок (всего 2% летальных исходов из числа всех заразившихся), люди обеспокоены скоростью распространения вируса. 2019-nCoV передается от животных к людям и при контакте с заболевшими. Еще одна опасность состоит в том, что инкубационный период вируса (от момента заражения до появления первых симптомов) может длиться до двух недель, в то время как первые проявления 2019-nCoV часто похожи на грипп или простудные заболевания, от которых часто страдают люди в межсезонье и зимний период. Среди симптомов коронавируса 2019-nCoV выделяют: насморк, сухой кашель и повышение температуры, слабость, одышка, тахикардия позже возможны осложнения в виде быстротекущей пневмонии или проблем с почками.

Как распознать коронавирус и отличить от ОРВИ и гриппа? pinterest.com

Читай также: Как не заболеть гриппом: рекомендации МОЗ

Чем коронавирус отличается от гриппа и ОРВИ?

Возникает логичный вопрос: если коронавирус так похож на грипп и ОРВИ, как же отличить одно от другого? Как перестать паниковать от первых проявлений простуды? Для определения заболевания коронавирусом в первую очередь необходимы лабораторные исследования. Именно они смогут дать полную картину и определить тип заболевания. Поэтому врачи советуют не заниматься самолечением, а обратиться в поликлинику за помощью при малейших признаках простудных заболеваний.

Коронавирус, грипп и ОРВИ: отличия Грипп и ОРВИ Коронавирус 2019-nCoV Область поражения Верхние дыхательные пути: полость носа и частично полость рта, носоглотки и ротоглотки. Нижние дыхательные пути: гортань, трахеи, бронхи и легкие Инкубационный период 1-2 дня. Высокая заразность в инкубационный период и на протяжении 1 недели после проявления первых симптомов. 2-14 дней. Как долго человек остается заразным - неизвестно.

Грипп и ОРВИ являются простудными заболеваниями. В группе риска этих заболеваний оказываются дети до 17 лет и пожилые люди с иммунитетом, ослабленным другими заболеваниями. Группа риска 2019-nCoV: пожилые люди со слабым иммунитетом.

Как распознать коронавирус и отличить от ОРВИ и гриппа? pinterest.com

Ранее мы рассказывали, можно ли считать новую вспышку коронавируса пандемией.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.