Грипп в офисе: 10 правил безопасности
В Украине сейчас бушует эпидемия гриппа 2020, которая ежегодно уносит десятки жизней граждан. Не облегчают ситуацию и тревожные новости о распространении коронавируса COVID-19. Как не поддаться всеобщей панике? Ivona последовала примеру Центра гражданского здоровья Украины и составила памятку для сотрудников офисов, как уберечь себя от ОРВИ и гриппа на рабочем месте в офисе.
Читай также: Как не заболеть гриппом: рекомендации МОЗ
1. Не геройствуйте! Сотрудники, обнаружившие у себя признаки острых респираторных заболеваний или гриппа, обязаны сообщить о своем состоянии начальству и оставаться дома для лечения.
2. Работодатели в свою очередь обязаны предоставить своим сотрудникам больничный отпуск и обеспечить гибкую политику, которая позволит им оставаться дома в случае заболевания или по уходу за заболевшими членами семьи.
3. Часто, из-за обилия оргтехнике в офисе, воздух там слишком сухой и теплый, что создает благоприятную атмосферу для развития и живучести вирусов. Рабочие помещения, особенно те, в которых находится оргтехника или большое количество сотрудников, должны регулярно проветриваться.
4. Обильное питье также помогает справиться с ОРВИ и гриппом. Обеспечьте сотрудников чистой питьевой водой, чаем и лимоном, а также одноразовой посудой, вроде чашек и ложек, которые необходимо немедленно утилизировать после использования.
Читай также: Сидячая работа: как сохранить осанку
5. Сотрудникам стоит иметь под рукой антисептические салфетки или другие средства для ежедневной обработки и очищения своего рабочего места.
6. В офисе должна быть аптечка с препаратами первой необходимости: жаропонижающими, одноразовыми медицинскими масками, витаминными комплексами и пр.
7. Во время эпидемии гриппа стоит напомнить всем сотрудникам о правилах личной гигиены, особенно после использования общественных помещений.
8. В офисе регулярно должна проводиться сухая и влажная уборка, включающая себя не только мытье полов, но и очищение рабочих поверхностей, и протирание дверных и оконных ручек дезинфицирующими средствами.
Читай также: Почему возникают тазовые боли
9. Сотрудники, проявляющие на рабочем месте признаки острых респираторных заболеваний, должны быть немедленно отделены от общего рабочего коллектива и отправлены домой на лечение. Их рабочее место также следует продезинфицировать.
10. Помните, что одноразовую медицинскую маску необходимо менять каждые два часа.
Ранее мы рассказывали, как отличить насморк от аллергии.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил