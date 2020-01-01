Памятка для руководителей и сотрудников "Как сохранить свое здоровье в период гриппа и ОРВИ в условиях офиса".

В Украине сейчас бушует эпидемия гриппа 2020, которая ежегодно уносит десятки жизней граждан. Не облегчают ситуацию и тревожные новости о распространении коронавируса COVID-19. Как не поддаться всеобщей панике? Ivona последовала примеру Центра гражданского здоровья Украины и составила памятку для сотрудников офисов, как уберечь себя от ОРВИ и гриппа на рабочем месте в офисе.

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1. Не геройствуйте! Сотрудники, обнаружившие у себя признаки острых респираторных заболеваний или гриппа, обязаны сообщить о своем состоянии начальству и оставаться дома для лечения.

2. Работодатели в свою очередь обязаны предоставить своим сотрудникам больничный отпуск и обеспечить гибкую политику, которая позволит им оставаться дома в случае заболевания или по уходу за заболевшими членами семьи.

Грипп в офисе: 10 правил безопасности от МОЗ pinterest.com

3. Часто, из-за обилия оргтехнике в офисе, воздух там слишком сухой и теплый, что создает благоприятную атмосферу для развития и живучести вирусов. Рабочие помещения, особенно те, в которых находится оргтехника или большое количество сотрудников, должны регулярно проветриваться.

4. Обильное питье также помогает справиться с ОРВИ и гриппом. Обеспечьте сотрудников чистой питьевой водой, чаем и лимоном, а также одноразовой посудой, вроде чашек и ложек, которые необходимо немедленно утилизировать после использования.

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5. Сотрудникам стоит иметь под рукой антисептические салфетки или другие средства для ежедневной обработки и очищения своего рабочего места.

6. В офисе должна быть аптечка с препаратами первой необходимости: жаропонижающими, одноразовыми медицинскими масками, витаминными комплексами и пр.

Грипп в офисе: 10 правил безопасности от МОЗ pinterest.com

7. Во время эпидемии гриппа стоит напомнить всем сотрудникам о правилах личной гигиены, особенно после использования общественных помещений.

8. В офисе регулярно должна проводиться сухая и влажная уборка, включающая себя не только мытье полов, но и очищение рабочих поверхностей, и протирание дверных и оконных ручек дезинфицирующими средствами.

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9. Сотрудники, проявляющие на рабочем месте признаки острых респираторных заболеваний, должны быть немедленно отделены от общего рабочего коллектива и отправлены домой на лечение. Их рабочее место также следует продезинфицировать.

10. Помните, что одноразовую медицинскую маску необходимо менять каждые два часа.

Грипп в офисе: 10 правил безопасности от МОЗ pinterest.com

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