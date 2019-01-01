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Вспышка нового коронавируса имеет потенциал пандемии - ВОЗ

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Сильную обеспокоенность вызывает количество подтвержденных за последние дни случаев заражения в Иране, Южной Корее и Италии.
Вспышка нового коронавируса имеет потенциал пандемии - ВОЗ
Вспышка нового коронавируса имеет потенциал пандемии - ВОЗ
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24 февраля глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвал мир подготовиться к возможной пандемии новой вспышки коронавируса.

Наше решение о том, использовать ли слово“пандемия“ для описания эпидемии, основывается на постоянной оценке географического распространения вируса, серьезности заболевания, которое он вызывает, и воздействия, которое он оказывает на общество в целом, - пояснил Тедрос Адханом Гебреес.

Глава ВОЗ сказал, что внезапное увеличение числа случаев заболевания в Италии, Иране и Южной Корее “вызывает глубокую тревогу“ и что он понимает, почему существуют предположения о том, следует ли объявлять о пандемии.

Имеет ли этот вирус пандемический потенциал? Конечно это так. Достигли ли мы такой ситуации? По нашей оценке, пока нет. Итак, как мы должны описать текущую ситуацию? Мы видим эпидемии в разных частях мира, которые по-разному влияют на страны и требуют индивидуального подхода , - пояснил он.

Вспышка нового коронавируса имеет потенциал пандемии - ВОЗ
Вспышка нового коронавируса имеет потенциал пандемии - ВОЗ
pinterest

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Италия, в которой зарегистрировано несколько смертей, стала первой страной на континенте, установившей санитарный кордон примерно в десяти северных городах.

Мы должны сосредоточиться на сдерживании эпидемии, в то время как мы делаем все возможное, чтобы подготовиться к возможной пандемии, - сказал глава ВОЗ.

Что такое пандемия:

Согласно информации ВОЗ, пандемия – это распространение нового заболевания в мировых масштабах.

Пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом. Вирусы, вызывавшие прежние пандемии, обычно происходили от вирусов гриппа животных.

Ранее мы публиковали ответы на самые популярные вопросы о коронавирусе. 

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Теги: ВОЗ, коронавирус
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