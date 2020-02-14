Как обезопасить себя и своих близких.

Грипп - вирусное заболевание с высоким уровнем заразности, способное спровоцировать тяжелые усложнения и в некоторых случаях привести к летальному исходу. В разгар эпидемиологического сезона в 2020 году Центр гражданского здоровья Украины опубликовал памятку о профилактических мерах заболеваний гриппом и ОРВИ. Как обезопасить себя в период эпидемии гриппа, расскажет Ivona.

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По данным МОЗ заболеваемость гриппом и ОРВИ в 2020 году превысила эпидемический порог на 55,6%. Несмотря на это, их интенсивность заразности характеризуется специалистами, как средняя. По сравнению с прошлым годом, смертность от гриппа немного снизилась: 26 подтвержденных исследовательской лабораторией летальных исходов против 64.

Чаще всего от гриппа страдают дети и подростки до 17 лет, на данный момент именно эта возрастная группа составляет 76,8% заболевших.

Как не заболеть гриппом: рекомендации МОЗ facebook.com/phc.org.ua/

Самолечение при вирусе гриппа может быть опасным для здоровья и жизни заболевшего. Поэтому МОЗ и ЦГЗ Украины настаивают на том, чтобы граждане с вниманием относились к следующим симптомам, которые могут быть свидетельством развивающего заболевания: резкое и внезапное повышение температуры тела (до 38 градусов и выше), головная боль, ломота в теле и суставах, боль в горле, в некоторых случаях рвота и диарея. При первых признаках гриппа или ОРВИ врачи рекомендуют немедленно обратиться в больницу для получения должного ухода и лечения.

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Профилактика гриппа и ОРВИ: полезные советы от МОЗ

регулярно проветривайте жилые и рабочие помещения, а также проводите влажную уборку - вирус гриппа погибает на открытом, свежем воздухе

если человек проявляет признаки заболевания, старайтесь избегать прямого контакта с ним, поддерживайте дистанцию не менее 1 метра

внимательно следите за своим сном и питанием: сбалансированная витаминизированная диета и здоровый режим сна укрепят ваш иммунитет

не забывайте про личную гигиену: мойте руки как модно чаще, особенно после посещения мест с большим скоплением народа или использования предметов общественного назначения

если мытье рук для вас по какой-то причине недоступно, используйте антисептические очищающие средства на основе спирта

одевайтесь по погоде - во время эпидемии гриппа перегрев может быть так же опасен, как и переохлаждение, следите за тем, чтобы ваши ноги находились в тепле и сухости

пройдите ежегодную вакцинацию (особенно это касается тех, кто находится в группе риска: пожилые люди и дети до 17 лет).

Как не заболеть гриппом: рекомендации МОЗ facebook.com/phc.org.ua/

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