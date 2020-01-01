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Карантин в Украине 2020 из-за коронавируса: сколько будут закрыты школы и другие учебные заведения

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Мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook сообщил о том, что столица будет на карантине из-за коронавируса в Украине.
Киев закрыли на карантин из-за коронавируса
Киев закрыли на карантин из-за коронавируса
facebook.com/Vitaliy.Klychko

В Украине из-за коронавируса закрывают все учебные заведения Киева на карантин. Карантин в Киеве начнется с 12 марта. В связи с распространением коронавируса и в Украине, киевские власти решили ограничить посещение массовых мероприятий Киева в марте 2020 года.

О плане противоэпидемических мер и ограничений расскажет Ivona.

Городские власти Киева приняли решение о введении карантина из-за коронавируса COVID-19. Официальное заявление мэр столицы сделал на своей странице в Facebook.

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С начала года было около 40 заявлений о подозрении заболеваний опасным “китайским“ коронавирусом. Однако на данный момент есть лишь один подтвержденный случай инфицирования. 3 марта вирус был обнаружен в Черновцах, у мужчины, который до этого путешествовал по Италии. Сейчас его состояние описывают, как стабильное. Заболевший, а также те, кто с ним контактировали, находятся на карантине.

Случаев заражения коронавирусом в Киеве пока не выявлено. Однако власти Киева решили принять упредительные меры.

С 12 марта в связи с карантином будет приостановлена работа общеобразовательных заведений, вузов, детских садов, спортивных и художественных школ. Также будут ограничено проведение различных массовых мероприятий: концертов, конференций, киносеансов и пр. Из-за карантина в Киеве будут закрыты развлекательные центры и зоны (детские площадки и фуд-корты) в шопинг-молах.

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Виталий Кличко призывает горожан, гостей Киева и соотечественников не поддаваться панике и соблюдать правила личной гигиены, принимать профилактические меры и не заниматься самолечением в случаях плохого самочувствия.

Карантин в Киеве из-за коронавируса COVID-19 - превентивная мера, которая продлится по предварительным данным до конца марта.

Ранее мы рассказывали, защищают ли медицинские маски от коронавируса.

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Теги: карантин, карантин в киеве, коронавирус, коронавирус в Украине, COVID-19
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Источник: ivona.bigmir.net

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