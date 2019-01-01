Образовательные видеоролики МОЗ Украины выложило на своей официальной странице в Facebook.

Министерство охраны здоровья Украины предоставило необходимую информацию о том, как защитить себя от “китайского“ 2019-nCoV, и что делать при первых признаках простудных заболеваний. Самыми важными советами делится Ivona.

МОЗ Украины регулярно предоставляет оперативную информацию про коронавирус 2019-nCoV. Состоянием на 26 февраля 2020 года в мире зарегистрировано:

81005 лабораторно подтвержденных случаев заболевания

2 762 летальных исходов от коронавируса

30109 выздоровевших.

Первые признаки и профилактика коронавируса 2019-nCoV: советы МОЗ pinterest.com

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Хотя общую статистику в целом можно назвать утешительной и в Украине на данный момент не зарегистрировано ни одного случая заболевания 2019-nCoV, Министерство охраны здоровья все же решило напомнить, что делать, если вы почувствовали недомогание. Первичные симптомы коронавируса очень похожи на проявления гриппа и ОРВИ (отличия между заболеваниями крайне незначительны и их можно определить на начальных стадиях лишь лабораторно). Поэтому крайне важно не заниматься самолечением, а при первых симптомах, вроде повышенной температуры, слабости и кашля, обращаться за помощью к семейному врачу или терапевту.

Первые признаки и профилактика коронавируса 2019-nCoV: советы МОЗ pinterest.com

Также МОЗ с помощью образовательного видеоролика рассказал, какие профилактические меры необходимо принять против коронавируса 2019-nCoV.

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Особое внимание Министерство акцентировало на том, что продукты животного происхождения можно принимать исключительно после того, как они прошли термическую обработку. Также следует отметить, что для профилактики коронавируса 2019-nCoV нельзя забывать о правилах личное гигиены, в особенности после того, как вы посетили общественные места вроде поликлиники или транспорта. Не забывайте мыть руки и использовать дезинфицирующие средства, а также сократить до минимума общения с людьми, которые проявляют признаки простудных заболеваний.

Ранее мы рассказывали, как отличить коронавирус 2019-nCoV от гриппа и ОРВИ.

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