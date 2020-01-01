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Защищают ли медицинские маски от коронавируса: ответ ВОЗ

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Защищают ли медицинские маски от коронавируса: ответ ВОЗ
Защищают ли медицинские маски от коронавируса: ответ ВОЗ
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Количество заболевших китайским коронавирусом все растет. Люди все больше задумываются о способах обезопасить себя от коварного вируса. 

В ВОЗ отметили, что медицинские маски не спасут от коронавируса. Людям без симптомов респираторного заболевания, например, кашля, носить медицинскую маску не нужно. ВОЗ рекомендует носить маску людям, у которых имеются симптомы COVID‑19 или которые ухаживают за людьми с такими симптомами, как кашель или высокая температура. Применение масок совершенно необходимо медицинским работникам и лицам, осуществляющим уход за пациентами

В каких случаях следует носить маску:

  • Здоровым людям носить маску следует, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию 2019-nCoV.
  • Если вы кашляете или чихаете, носите маску.
  • Маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом.
  • Если вы пользуетесь маской, вам следует знать правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок.

Защищают ли медицинские маски от коронавируса: ответ ВОЗ
Защищают ли медицинские маски от коронавируса: ответ ВОЗ
pinterest

Как надевать, использовать, снимать и утилизировать маску:

  • Перед тем как надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.
  • Наденьте маску так, чтобы она закрывала нос и рот без зазоров между лицом и маской.
  • Не касайтесь маски во время использования; в случае прикосновения обработайте руки спиртосодержащим средством и вымойте их с мылом.
  • Как только маска становится сырой, замените ее на новую, и не используйте одноразовые маски повторно.
  • Чтобы снять маску: снимите маску, держась за резинки сзади (не прикасаясь к передней части маски); и сразу же выбросьте в закрывающийся контейнер для отходов; обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом

Ранее мы писали, что в Украине подтвердили первый случай коронавируса. 

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Теги: ВОЗ, коронавирус
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Источник: who.int

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