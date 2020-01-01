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Количество заболевших китайским коронавирусом все растет. Люди все больше задумываются о способах обезопасить себя от коварного вируса.

В ВОЗ отметили, что медицинские маски не спасут от коронавируса. Людям без симптомов респираторного заболевания, например, кашля, носить медицинскую маску не нужно. ВОЗ рекомендует носить маску людям, у которых имеются симптомы COVID‑19 или которые ухаживают за людьми с такими симптомами, как кашель или высокая температура. Применение масок совершенно необходимо медицинским работникам и лицам, осуществляющим уход за пациентами

В каких случаях следует носить маску:

Здоровым людям носить маску следует, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию 2019-nCoV.

Если вы кашляете или чихаете, носите маску.

Маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом.

Если вы пользуетесь маской, вам следует знать правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок.

Защищают ли медицинские маски от коронавируса: ответ ВОЗ pinterest

Перед тем как надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.

Наденьте маску так, чтобы она закрывала нос и рот без зазоров между лицом и маской.

Не касайтесь маски во время использования; в случае прикосновения обработайте руки спиртосодержащим средством и вымойте их с мылом.

Как только маска становится сырой, замените ее на новую, и не используйте одноразовые маски повторно.

Чтобы снять маску: снимите маску, держась за резинки сзади (не прикасаясь к передней части маски); и сразу же выбросьте в закрывающийся контейнер для отходов; обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом

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