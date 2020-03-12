ВОЗ объявила о пандемии коронавируса

Это первая пандемия после H1N1.

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11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространяющийся по всему миру коронавирус - это пандемия. В настоящее время в 114 странах мира зарегистрировано более 118 000 случаев заболевания COVID-19.

ВОЗ продолжает внимательно следить за распространением вируса, сказал Тедрос Адханом, генеральный директор ВОЗ, во время объявления.



Вспышки вируса происходят в Италии, Южной Корее и США.

По словам Адханом, распространение вируса все еще можно контролировать. Он указал и на Китай, и на Южную Корею, где вспышки уменьшаются.

По данным ВОЗ, пандемия - это «распространение нового заболевания во всем мире». Нет точных критериев для определения того, что достигает уровня пандемии, а что нет, и нет порога случаев или смертей, который может привести к определению.

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ВОЗ классифицировала новый коронавирус как глобальную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения 30 января. До сих пор они неохотно называли вспышку пандемией из-за опасений, что она вызовет ненужную панику, хотя они предупреждали страны о необходимости подготовки к пандемии.

В последний раз ВОЗ объявляла о пандемии во время вспышки гриппа H1N1 в 2009 году, которая заразила почти четверть населения мира.

Ранее мы писали, что в Украине объявили карантин.