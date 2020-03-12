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ВОЗ объявила о пандемии коронавируса

Комментариев: 4
Это первая пандемия после H1N1.
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
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11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространяющийся по всему миру коронавирус - это пандемия. В настоящее время в 114 странах мира зарегистрировано более 118 000 случаев заболевания COVID-19.

ВОЗ продолжает внимательно следить за распространением вируса, сказал Тедрос Адханом, генеральный директор ВОЗ, во время объявления.

Вспышки вируса происходят в Италии, Южной Корее и США.

По словам Адханом, распространение вируса все еще можно контролировать. Он указал и на Китай, и на Южную Корею, где вспышки уменьшаются. 

По данным ВОЗ, пандемия - это «распространение нового заболевания во всем мире». Нет точных критериев для определения того, что достигает уровня пандемии, а что нет, и нет порога случаев или смертей, который может привести к определению.

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ВОЗ классифицировала новый коронавирус как глобальную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения 30 января. До сих пор они неохотно называли вспышку пандемией из-за опасений, что она вызовет ненужную панику, хотя они предупреждали страны о необходимости подготовки к пандемии.

В последний раз ВОЗ объявляла о пандемии во время вспышки гриппа H1N1 в 2009 году, которая заразила почти четверть населения мира.

Ранее мы писали, что в Украине объявили карантин. 

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Теги: коронавирус, пандемия, ВОЗ
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  12.03.2020, 10:08
Оценка:  -1
гость
Это бактериологическое оружие. Только жи...ды на такое способны. Больше никто.
гость  (аноним)  12.03.2020, 10:06
Оценка:  -1
гость
Кому выгодно? Наверное работягам, грузчикам, слесарям, сантехникам, токарям, фрезерофщикам.
гость  (аноним)  12.03.2020, 09:50
Оценка:  -2
гость
Птичий грипп унес за то же время больше жизней и распространился шире и быстрей. Но такого кипиша не поднимали.Значит кому-то выгоден экономический спад...
Василище    12.03.2020, 10:01
Оценка:  -1
Василище
Столько медиков не заражались при гриппе никогда.И столько их не умирало.При том,что круглосуточно как космонавты,почти в скафандрах ходили.
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