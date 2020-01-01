Какие мероприятия в Киеве можно будет посетить в марте 2020 года.

Карантин в Киеве: Можно ли гулять, ходить на концерты и в ТРЦ из-за коронавируса pinterest.com

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Сегодня, 11 марта, мер Киева Виталий Кличко объявил о превентивных мерах в столице во избежания распространения китайского коронавируса COVID-19. С 12 марта в столице объявлен карантин - с завтрашнего дня закрываются детские садики, средние школы и другие учебные заведения, кроме того, киевские власти решили ограничить посещение массовых мероприятий Киева в марте 2020 года.

Также городские власти объявили об ограничении проведения различных массовых мероприятий: концертов, конференций, киносеансов и пр.

Можно ли будет посещать киевские ТРЦ и какие мероприятия отменят в марте 2020 года - читайте в материале далее.

Несмотря на то, что первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник на брифинге 11 марта заявил о возможной уголовной ответственности, которая грозит торгово-развлекательным центрам и частным школам, которые нарушат правила карантина - столичные торгово-развлекательные центры и кинотеатры не спешат уходить “в спячку“.

Как сообщает издание “Страна“, на численные вопросы журналистов о том, приостановят ли работу столичные ТРЦ - представители администрации отвечают, что не слышали о подобном требовании киевских властей.

Кроме того, представители развлекательных центров, ссылаясь на слова Поворозника, отмечают, что “уголовная ответственность может быть применена только к тем ТРЦ, которые не закроются в случае введения режима эпидемиологического ситуации, а не превентивных мер, как сейчас“.

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На данном этапе столичные ТРЦ решили вопрос с карантином по-своему. С 12 числа в каждом торгово-развлекательном центре будут работать спецбригады для выявления людей с признаками заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил УНИАН, ссылаясь на слова начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олега Рубана.

Что касается торговых центров, то есть четкий алгоритм действий самих представителей торговых центров и субъектов хозяйствования. Этого должны придерживаться сами субъекты хозяйствования. В каждом торговом центре завтра будут работать бригады, которые будут осматривать людей, при необходимости - проводить температурный контроль. А если будет температура повышенная – будут рекомендовать обратиться за медицинской помощью, - сказал Рубан.

К слову, пока ни один из крупных киевских ТРЦ не сделал официального заявления о мерах предосторожности в условиях карантина, а также об отмене массовых мероприятий.

Правда, согласно инфо на сайте ТРЦ sky mall - там не запланировано массовых акций до апреля 2020.

Также непонятной остается ситуация с киевскими концертами в марте 2020.

На сайте продажи билетов - запросто можно выбрать место и проплатить вход на любое из следующих мероприятий:

Подпольный Стендап: The best of, 12 марта 2020, Киев, Music hall Dellini

Концерт Rock Privet -13 марта 2020, Киев, Atlas / Атлас

Концерт Територія А, 25 років ювілейний концерт, 17 марта 2020, Киев, Дом культуры НТУУ КПИ

РОК-Симфония / Rock Symphony, 20 марта 2020, Киев, Национальный дворец искусств Украина

Андрей Щегель. Артист в Законе, 29 марта 2020, Киев, Дом Кино

“Вечер премьер“ с Екатериной Осадчей - 30 марта, Дворец Украина.

Билеты на концерт Вечер премьер с Катей Осадчей kiev.karabas.com

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