Карантин в Киеве в марте 2020: правила поведения для детей и взрослых

Как обезопасить себя и своих близких в условиях обсервации?

Карантин в Украине в марте 2020: правила поведения для детей и взрослых pinterest.com

С 12 марта в Киеве и других городах Украины объявлен карантин из-за коронавируса из Китая. Пока обсервация - больше мера предосторожности, нежели попытка устранить реальную угрозу (в стране по-прежнему лишь один заболевший). Однако это не повод относится к коронавирусу COVID-19 легкомысленно. Ivona расскажет, как себя вести в условиях карантина детям и взрослым, основные правила бзопасности во время всеукраинского карантина в марте 2020 года.

Правила поведения во время карантина в Украине для детей и взрослых:

Читай также: Карантин в Украине 2020 из-за коронавируса: сколько будут закрыты школы и другие учебные заведения

1. Минимизируйте: поездки на общественном транспорте, посещение мест большого скопления людей, общественных и развлекательных мероприятий (в особенности, если они проходят в закрытых помещениях).

2. Если вам или вашему ребенку все же необходимо покинуть жилище, надевайте медицинскую маску (ее нужно менять каждые два часа). После снятия маску нужно выбросить, а руки и лицо тщательно вымыть с дезинфицирующим средством.

3. Сократите количество телесных контактов (поцелуев, объятий и пр.), в особенности с теми, кто проявляет любые симптомы заболевания.

Карантин в Украине в марте 2020: правила поведения для детей и взрослых pinterest.com

4. Напомните ребенку правило о том, что нельзя общаться с незнакомыми людьми.

Читай также: Как распознать коронавирус и отличить от ОРВИ и гриппа?

5. Постарайтесь не выпускать ребенка на детскую площадку, а если он все же отправился на прогулку, снабдите его медицинской маской и дезинфицирующим средством для рук (спиртовые салфетки, санитайзер и пр.)

6. Ограничьте его передвижение по городу.

7. Если вы или кто-то из членов вашей семьи начал проявлять симптомы заболевания, немедленно обратитесь к врачу, а инфицированного изолируйте в отдельной комнате или оградите ширмой.

8. Если больной госпитализирован, помещение, где он находился до этого, должно быть дезинфицировано.

Карантин в Украине в марте 2020: правила поведения для детей и взрослых pinterest.com

9. Ежедневно проводите влажную уборку с дезинфицирующими средствами, проветривайте помещение.

Читай также: Первые признаки и профилактика коронавируса 2019-nCoV: советы МОЗ

10. В пищу употребляйте лишь продукты, прошедшие термическую обработку.

11. Кипятите питьевую воду (даже если она до этого находилась в герметично закрытой емкости).

12. Соблюдайте правила личной гигиены.

13. Измеряйте температуру тела у себя и домочадцев дважды в день, при первых же симптомах обращайтесь к врачу.

Карантин в Украине в марте 2020: правила поведения для детей и взрослых pinterest.com

14. Обсудите с руководством возможность работы удаленно, пока не закончится карантин. Так вы сможете контролировать своего ребенка и ухаживать за ним, если это необходимо.

15. Ребенок ежедневно должен уделять несколько часов прохождения учебной программы или повторению уже выученного материала: когда карантин закончится, ему будет проще адаптироваться к учебному процессу.

Ранее мы рассказывали, в какие мифы о коронавирусе пора перестать верить.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.