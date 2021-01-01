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Секреты мексиканской кухни: три идеи вкусного завтрака

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Мексиканская кухня, возникшая под значительным испанским влиянием, известна своими пряными ароматами и красочным художественным оформлением. Предлагаем несколько рецептов мексиканских завтраков для отменного начала дня.

Национальные блюда не обходятся без по крайней мере одного из трех типичных компонентов: тортильяс (кукурузные лепешки), фасоли и острого перца чили.

Мексиканская кухня богата жгучими соусами сальса на основе чили и помидора
Мексиканская кухня богата жгучими соусами сальса на основе чили и помидора
Shutterstock.com

На выходных, когда есть больше времени, можно приготовить традиционные мексиканские блюда, которые прекрасно подойдут для завтрака: кесадилью и яичницу с сальсой

1. Huevos divorciados

Мексиканская яичница, которая подается с двумя видами сальсы и кукурузными чипсами начос. Иногда в блюдо добавляют пюре из жареных бобов.

Готовим завтрак по-мексикански: 3 рецепта
Готовим завтрак по-мексикански: 3 рецепта
Shutterstock.com

Ингредиенты на 4 порции

  • 200 г красных помидоров
  • 200 г очищенного овощного физалиса
  • 2 свежих перца чили
  • 1/4 часть зеленого лука
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 чайные ложки соли
  • 3 столовые ложки нарезанной свежей кинзы
  • 1/4 стакана воды
  • 8 столовых ложек кукурузного масла
  • 8 яиц
  • кукурузные чипсы начос

Приготовление:

  1. Разогреть сухую чугунную сковороду на умеренном огне.
  2. Обжарить помидоры, физалис, халапеньо и лук, переворачивая щипцами, пока они не подрумянятся со всех сторон, от 10 до 15 минут.
  3. Очистить помидоры от кожицы, из перцев удалить семена.

Для красной сальсы: Крупно пюрировать помидоры, 1 перец чили, 1 зубчик чеснока и 1 чайную ложку соли в блендере, переложить в миску.

Для зеленой сальсы: Крупно пюрировать физалис, чеснок и перец чили. Добавить соль, кинзу и воду, перелить в отдельную емкость. 

Приготовить яичницу: 

  1. Нагреть 2 столовые ложки масла в маленькой сковороде на умеренном огне.
  2. Аккуратно разбить 2 яйца в чашку, сохраняя нетронутыми желтки, а затем вылить в сковороду и готовить под крышкой 5 минут, или до желаемой степени готовности.
  3. Приправить солью и перцем. Таким же образом пожарить оставшиеся яйца.
  4. Подавать с двумя видами сальсы и кукурузными чипсами. 

2. Кесадилья с жареным яйцом

Блюдо мексиканской кухни, представляет собой две лепешки-тортильи с начинкой, в которую обязательно входит сыр, поджаренные на сковороде или во фритюре. За счет поджаривания сыр в начинке плавится и тем самым скрепляет обе тортильи

Готовим завтрак по-мексикански: 3 рецепта
Готовим завтрак по-мексикански: 3 рецепта
Shutterstock.com

Ингредиенты на 2 порции:

  • 40 г сливочного масла
  • 2 яйца
  • 50 мл молока
  • соль
  • перец
  • 2 тортильи
  • сальса из помидоров
  • йогурт
  • рубленый зеленый лук
  • 50 г тертого сыра

Приготовление:

  1. Взбить венчиком яйца в пышную пену.
  2. Влить в смесь молоко, приправить молотым перцем и солью.
  3. Разогреть на среднем огне сковороду с кусочком сливочного масла.
  4. Влить яичную смесь. Когда яйца начнут схватываться, начать помешивать их с интервалом в несколько секунд, чтобы образовались небольшие комочки.
  5. Посолить и поперчить.
  6. На тортилью выложить яичную смесь, сверху посыпать сыром, накрыть второй лепешкой и обжарить на сковороде. 
  7. Перевернуть и готовить еще в течение минуты или до золотистой корочки. Перед подачей разрезать пополам.
  8. Подавать с зеленым луком, йогуртом и сальсой из помидоров.

3. Huevos Motulenos

Это необычное мексиканское блюдо состоит из яиц, кукурузной лепешки с черными бобами, сыра, ветчины гороха и бананов. Его также подают на завтрак в Коста-Рике на Кубе .

Готовим завтрак по-мексикански: 3 рецепта
Готовим завтрак по-мексикански: 3 рецепта
Shutterstock.com

Ингредиенты 2 порции:

  • 2 столовые ложки кукурузного масла
  • 4 кукурузные лепешки
  • 2 спелых банана
  • 1 чашка жареных черных бобов
  • 4 яйца
  • 1 чашка томатной сальсы
  • 1/2 стакана нарезанной и поджаренной ветчины
  • 1/2 стакана вареного или консервированного зеленого горошка
  • 1/2 чашки измельченной феты.

Приготовление:

  1. Разогреть масло в сковороде. 
  2. Обжарить лепешки в масле до золотистого цвета с обеих сторон и переложить на тарелку, застеленную бумажными полотенцами.
  3. Обжарить бананы в масле до слегка золотистого цвета с обеих сторон. 
  4. Поместить две лепешки на каждую тарелку, разложив сверху по 1/4 чашки бобов и по два жареных яйца.
  5. Полить яйца 1/4 чашки сальсы.
  6.  Посыпать ветчиной, горошком и сыром. Подавать с жареными бананами.

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Теги: мексиканская кухня, завтрак выходного дня, кесадилья, яичница, завтрак, национальная кухня
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Источник: IVONA bigmir)net

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