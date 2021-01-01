Секреты мексиканской кухни: три идеи вкусного завтрака

Мексиканская кухня, возникшая под значительным испанским влиянием, известна своими пряными ароматами и красочным художественным оформлением. Предлагаем несколько рецептов мексиканских завтраков для отменного начала дня.

Национальные блюда не обходятся без по крайней мере одного из трех типичных компонентов: тортильяс (кукурузные лепешки), фасоли и острого перца чили.

Мексиканская кухня богата жгучими соусами сальса на основе чили и помидора Shutterstock.com

На выходных, когда есть больше времени, можно приготовить традиционные мексиканские блюда, которые прекрасно подойдут для завтрака: кесадилью и яичницу с сальсой.

1. Huevos divorciados

Мексиканская яичница, которая подается с двумя видами сальсы и кукурузными чипсами начос. Иногда в блюдо добавляют пюре из жареных бобов.

Готовим завтрак по-мексикански: 3 рецепта Shutterstock.com

Ингредиенты на 4 порции:

200 г красных помидоров

200 г очищенного овощного физалиса

2 свежих перца чили

1/4 часть зеленого лука

2 зубчика чеснока

2 чайные ложки соли

3 столовые ложки нарезанной свежей кинзы

1/4 стакана воды

8 столовых ложек кукурузного масла

8 яиц

кукурузные чипсы начос

Приготовление:

Разогреть сухую чугунную сковороду на умеренном огне. Обжарить помидоры, физалис, халапеньо и лук, переворачивая щипцами, пока они не подрумянятся со всех сторон, от 10 до 15 минут. Очистить помидоры от кожицы, из перцев удалить семена.

Для красной сальсы: Крупно пюрировать помидоры, 1 перец чили, 1 зубчик чеснока и 1 чайную ложку соли в блендере, переложить в миску.

Для зеленой сальсы: Крупно пюрировать физалис, чеснок и перец чили. Добавить соль, кинзу и воду, перелить в отдельную емкость.

Приготовить яичницу:

Нагреть 2 столовые ложки масла в маленькой сковороде на умеренном огне. Аккуратно разбить 2 яйца в чашку, сохраняя нетронутыми желтки, а затем вылить в сковороду и готовить под крышкой 5 минут, или до желаемой степени готовности. Приправить солью и перцем. Таким же образом пожарить оставшиеся яйца. Подавать с двумя видами сальсы и кукурузными чипсами.

2. Кесадилья с жареным яйцом

Блюдо мексиканской кухни, представляет собой две лепешки-тортильи с начинкой, в которую обязательно входит сыр, поджаренные на сковороде или во фритюре. За счет поджаривания сыр в начинке плавится и тем самым скрепляет обе тортильи

Готовим завтрак по-мексикански: 3 рецепта Shutterstock.com

Ингредиенты на 2 порции:

40 г сливочного масла

2 яйца

50 мл молока

соль

перец

2 тортильи

сальса из помидоров

йогурт

рубленый зеленый лук

50 г тертого сыра

Приготовление:

Взбить венчиком яйца в пышную пену. Влить в смесь молоко, приправить молотым перцем и солью. Разогреть на среднем огне сковороду с кусочком сливочного масла. Влить яичную смесь. Когда яйца начнут схватываться, начать помешивать их с интервалом в несколько секунд, чтобы образовались небольшие комочки. Посолить и поперчить. На тортилью выложить яичную смесь, сверху посыпать сыром, накрыть второй лепешкой и обжарить на сковороде. Перевернуть и готовить еще в течение минуты или до золотистой корочки. Перед подачей разрезать пополам. Подавать с зеленым луком, йогуртом и сальсой из помидоров.

3. Huevos Motulenos

Это необычное мексиканское блюдо состоит из яиц, кукурузной лепешки с черными бобами, сыра, ветчины гороха и бананов. Его также подают на завтрак в Коста-Рике на Кубе .

Готовим завтрак по-мексикански: 3 рецепта Shutterstock.com

Ингредиенты 2 порции:

2 столовые ложки кукурузного масла

4 кукурузные лепешки

2 спелых банана

1 чашка жареных черных бобов

4 яйца

1 чашка томатной сальсы

1/2 стакана нарезанной и поджаренной ветчины

1/2 стакана вареного или консервированного зеленого горошка

1/2 чашки измельченной феты.

Приготовление:

Разогреть масло в сковороде. Обжарить лепешки в масле до золотистого цвета с обеих сторон и переложить на тарелку, застеленную бумажными полотенцами. Обжарить бананы в масле до слегка золотистого цвета с обеих сторон. Поместить две лепешки на каждую тарелку, разложив сверху по 1/4 чашки бобов и по два жареных яйца. Полить яйца 1/4 чашки сальсы. Посыпать ветчиной, горошком и сыром. Подавать с жареными бананами.

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