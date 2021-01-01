Секреты мексиканской кухни: три идеи вкусного завтрака
Национальные блюда не обходятся без по крайней мере одного из трех типичных компонентов: тортильяс (кукурузные лепешки), фасоли и острого перца чили.
На выходных, когда есть больше времени, можно приготовить традиционные мексиканские блюда, которые прекрасно подойдут для завтрака: кесадилью и яичницу с сальсой.
1. Huevos divorciados
Мексиканская яичница, которая подается с двумя видами сальсы и кукурузными чипсами начос. Иногда в блюдо добавляют пюре из жареных бобов.
Ингредиенты на 4 порции:
- 200 г красных помидоров
- 200 г очищенного овощного физалиса
- 2 свежих перца чили
- 1/4 часть зеленого лука
- 2 зубчика чеснока
- 2 чайные ложки соли
- 3 столовые ложки нарезанной свежей кинзы
- 1/4 стакана воды
- 8 столовых ложек кукурузного масла
- 8 яиц
- кукурузные чипсы начос
Приготовление:
- Разогреть сухую чугунную сковороду на умеренном огне.
- Обжарить помидоры, физалис, халапеньо и лук, переворачивая щипцами, пока они не подрумянятся со всех сторон, от 10 до 15 минут.
- Очистить помидоры от кожицы, из перцев удалить семена.
Для красной сальсы: Крупно пюрировать помидоры, 1 перец чили, 1 зубчик чеснока и 1 чайную ложку соли в блендере, переложить в миску.
Для зеленой сальсы: Крупно пюрировать физалис, чеснок и перец чили. Добавить соль, кинзу и воду, перелить в отдельную емкость.
Приготовить яичницу:
- Нагреть 2 столовые ложки масла в маленькой сковороде на умеренном огне.
- Аккуратно разбить 2 яйца в чашку, сохраняя нетронутыми желтки, а затем вылить в сковороду и готовить под крышкой 5 минут, или до желаемой степени готовности.
- Приправить солью и перцем. Таким же образом пожарить оставшиеся яйца.
- Подавать с двумя видами сальсы и кукурузными чипсами.
2. Кесадилья с жареным яйцом
Блюдо мексиканской кухни, представляет собой две лепешки-тортильи с начинкой, в которую обязательно входит сыр, поджаренные на сковороде или во фритюре. За счет поджаривания сыр в начинке плавится и тем самым скрепляет обе тортильи
Ингредиенты на 2 порции:
- 40 г сливочного масла
- 2 яйца
- 50 мл молока
- соль
- перец
- 2 тортильи
- сальса из помидоров
- йогурт
- рубленый зеленый лук
- 50 г тертого сыра
Приготовление:
- Взбить венчиком яйца в пышную пену.
- Влить в смесь молоко, приправить молотым перцем и солью.
- Разогреть на среднем огне сковороду с кусочком сливочного масла.
- Влить яичную смесь. Когда яйца начнут схватываться, начать помешивать их с интервалом в несколько секунд, чтобы образовались небольшие комочки.
- Посолить и поперчить.
- На тортилью выложить яичную смесь, сверху посыпать сыром, накрыть второй лепешкой и обжарить на сковороде.
- Перевернуть и готовить еще в течение минуты или до золотистой корочки. Перед подачей разрезать пополам.
- Подавать с зеленым луком, йогуртом и сальсой из помидоров.
3. Huevos Motulenos
Это необычное мексиканское блюдо состоит из яиц, кукурузной лепешки с черными бобами, сыра, ветчины гороха и бананов. Его также подают на завтрак в Коста-Рике на Кубе .
Ингредиенты 2 порции:
- 2 столовые ложки кукурузного масла
- 4 кукурузные лепешки
- 2 спелых банана
- 1 чашка жареных черных бобов
- 4 яйца
- 1 чашка томатной сальсы
- 1/2 стакана нарезанной и поджаренной ветчины
- 1/2 стакана вареного или консервированного зеленого горошка
- 1/2 чашки измельченной феты.
Приготовление:
- Разогреть масло в сковороде.
- Обжарить лепешки в масле до золотистого цвета с обеих сторон и переложить на тарелку, застеленную бумажными полотенцами.
- Обжарить бананы в масле до слегка золотистого цвета с обеих сторон.
- Поместить две лепешки на каждую тарелку, разложив сверху по 1/4 чашки бобов и по два жареных яйца.
- Полить яйца 1/4 чашки сальсы.
- Посыпать ветчиной, горошком и сыром. Подавать с жареными бананами.
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