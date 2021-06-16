На самом деле сюжет про Золушку был известен еще во времена пирамид. Это так называемый «бродячий сюжет» .

Есть даже отличная история, что Перро написал о «Хрустальных башмачках» ошибочно, так как во французском языке слова стекло - verre и мех - vair звучат одинаково. Так что башмачки на самом деле были меховыми. Но именно идея возможности хождения в хрустальных туфельках позволяет сказке быть сказкой.

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Задолго до рождения Шарля Перро, и до того, как Братья Гримм стали теми, кем стали - первым в истории европейской литературы сборником сказок (а точнее – сказочного фольклора) - был сборник в стиле барокко «Сказка Сказок» или «Пентамерон». Написал его неаполитанский писатель Джамбаттиста Базиле в далёком 1634 году.

Джамбаттиста Базиле Pinterest.com

Уникальна книга тем, что то это не адаптированные варианты (всем нам с детства известных) сказок, до того как с ними сначала поработал Перро, а потом уже и Братья Гримм.

История про кошку-золушку

В далёком-далеком царстве, говорит Джамбаттиста, у одного вдовьего князя была дочь, которой дорожил он больше всего на свете. И звали её Цеццолой. Князь женится на даме, которая Цеццолу не любит, но в угол не ставит. Просто нелюбовь, с кем не бывает. А у княжны, значит, мастерица есть, которая учит шить и вышивать тамбуром и кружева плести. Юная княжна, как и все юные, еще не очень умна и всё время жалуется мастерице, мол, были бы вы матушкой моей – вот бы счастья всем нам привалило. Мастерица за шитьем придумала коварный план и говорит своей ученице:

- Будь я матушкой твоей - была бы ты зрачком моего глаза. Белый хлеб ела бы, горя не знала бы.

Елей, короче, в уши до самого мозжечка вливала. Цецолла, девонька малахольная, как услышала эти речи, так и запищала, мол, я бы по такому поводу прям всё-всё сделала и радости было бы!

Очень страшные сказки: настоящая история Золушки Pinterest.com

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А мастерица ей и говорит: слушай меня – и будет нам счастье. Ты, значит, скажи мачехе, что хочешь одежды старые носить, она-то с радостью в сундук полезет, а когда согнется над ним - ты крышку со всего маху опусти, чтобы шею ей переломать.

Сказано-сделано. Когда траур прошел, женился отец на мастерице. А та, хитрая змея, возьми да и приведи с собой шестерых дщерей.

С тех пор Цеццоле жилось вообще туго, все милости ушли за дальнюю гору, а маленькую убийцу отправили на кухню. Шли года, отец позабыл свою плоть от плоти и полностью погрузился в быт.

Правда и тут без феи не обошлось. Князю пришлось поехать в Сардинию. У каждой из дочерей он спросил – кому чего привезти. Цеццола попросила не аленький цветочек, а гостинец от феи. Но, папенька-молодец – забыл. Дальше повествование петляет, князь со своих островов выехать не смог, пока корабельщик не намекнул о просьбе дочери. В итоге привез отец своей кровинушке побег финиковой пальмы, золотую мотыжку, золотое ведерко и шелковую салфетку — все для того, чтобы посадить и возделать пальму.

Очень страшные сказки: настоящая история Золушки Pinterest.com

Пальму золушка-кошка вырастила за 4 дня. Из пальмы явилась фея и научила, что и как делать, чтобы сестры завистью отравились. Потому, повторяя незамысловатое заклинание, Церццола облачалась в лучшее убранство и сбегала на бал. Дальше всё происходило по известному всем сюжету.

Отдельная радость истории - формулировки королевских восторгов:

Если фундамент столь прекрасен, то каков же сам дворец!

О дивный канделябр, на котором стояла свеча, воспламенившая меня!

О треножник прекрасного сосуда, в котором кипит моя жизнь!

О чудный поплавок, держащий леску Амура, которой уловлена моя душа!

История закончилась так же, как и везде: Золушка стала королевой, сестры от зависти посинели. Но, кстати, пальцы себе никто не отрезал.

Автор: Ася Николаенко

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