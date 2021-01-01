Скільки можна зберігати улюблений борщ, вареники з вишнями та інші страви?

Генетичний код українця – хрущі над вишнею, город, велика родина, яку тиждень можна годувати тим, що приготували у неділю. Цей код настільки міцний, що й досі навіть у маленьких родинах господарки часто готують не на двох-трьох, а на сімох-десятьох. Після жнив. Звідки це береться, і як цього позбутися – нас проконсультували експерти зі збалансованого харчування онлайн-супермаркету Cooker.

Харчові звички – перше, що впливає на нашу фігуру. Не кількість їжі чи заняття спортом, а саме те, як ми харчуємось. Борщ, який стоїть у холодильнику тиждень. М’ясо печене, яке потрохи нарізається на обід цілими днями. Навіть голубці, яких “наварили й не їдять”. Тож якщо хочеш схуднути, перше, що потрібно переглянути у харчових звичках - термін зберігання готових страв. І тут на вашу родину чекає кілька сюрпризів.

Борщ Як довго можна зберігати готові страви depositphotos.com

Ще до списку ЮНЕСКО борщ був у списку найпопулярніших причин побутових травм чоловіків. Він не встигав навіть охолонути, коли чоловік вже їхав до травматології після невдалої фрази “а от у мами...”. З еволюцією чоловіків борщ зайняв почесне місце у холодильнику господинь. Гурмани кажуть – саме на другий день борщ настоюється й набуває досконалості. Але скільки його можна зберігати?

За усіма офіційними харчовими нормами – не більше 24 годин, кажуть у Cooker ймовірно симпатичні менеджерині, обличчя яких сховане за медицинськими масками. Адже борщ відносять до заправних супів (прости Господи). І хай скільки господині розповідають про 3-6 днів, норми є норми. На другий день продукти поволі починають псуватися. Тим, хто ласував норвезьким оселедцем, це, звісно, не страшно.

Аби борщ не псувався, наші експерти радять купувати для нього тільки найсвіжіші продукти, і готувати менше. Ще менше. Часто, отримуючи замовлення, й самі консультують, що найкраще підійде для борщу, який варить кожна конкретна господиня. Адже Cooker – це не просто онлайн-супермаркет. Це справжній помічник кухаря будь-якого рівня, від вибагливих професіоналів до непевних аматорів.

М’ясо

М’ясо варене, печене чи будь-яке інше найчастіше буде придатним для харчування впродовж доби. І лише великий товстий шмат смаженого м’яса, якщо ви кремезний бородань із сокирою, може протриматися дві доби. Хоча кремезні бородані зазвичай їдять його сирим одразу з туші.

Як довго можна зберігати готові продукти Прес-служба

М’ясні страви – взагалі дуже примхливі, розповідають нам у Cooker. Варто зробити фарш – і термін зберігання продукту скорочується вдвічі. Котлетки, холодці, шніцелі - на все це сучасні ГОСТи відводять тільки 12 годин. “Довгожителі” м’ясного ряду – запечені качки чи смажені кролі. Вони відходять у засвіти тільки за 48 годин. Як вихід, можна… купувати менше м’яса. Але частіше. Навіть дієти такі є, підказує кістлявий кур’єр Cooker, який щойно за 15 хвилин безкоштовно доставив замовлення на Борщагівку. Менше, але частіше. Бо в Cooker є щоранкова поставка свіжого мяса.

Риба

Ще кілька років тому риба складалася з води й кісток. Принаймні, коли ми приносили її додому з магазину. Нині чи то Дніпро оновився, чи конкуренція зробила своє – у столиці можна знайти морські й річні делікатеси на будь-який смак і гаманець. Приміром, поміж 2500 найменувань онлайн-супермаркета Cooker, завжди близько сотні – риба й морепродукти. Від сьомги до хека. Ласувати можна й крабом, і раком. А от як зберігати?

Як довго можна зберігати готові страви depositphotos

Секрет - у способі приготування, шепоче нам на вухо збирач продуктів, попередньо продезинфікувавши рота. Якщо рибу запікати – вона зберігатиметься найдовше. Дві доби. Смажена - півтори. Решта забаганок розрахована на 24 години, а рачки й креветки – взагалі на 12.

Солодощі

Минули ті часи, коли півдня ліпиш вареники, а потім їх за 5 хвилин з’їдають. Нині українці опанували молекулярну кухню і ласують тортами з тістечками. Вибагливі українці замовляють крафтові профітролі й японські безлактозні зефірки.

Та хай як називається ваш десерт, на нього так само поширюються звичайні кулінарні норми, попереджає експерт онлайн-супермаркета Cooker. Якщо тістечкою готували з фруктів – воно проживе у холодильнику 72 години, перш ніж прорости у фруктове дерево. Це рекордсмен серед готових страв.

Торти з вершковим кремом розраховані на півтори доби. Із заварним – тільки на 6 годин. Звісно, воно не одразу стане зеленим. Спершу тістечко, про яке ви забули, сховається вглиб холодильника. А потім і собі почне їсти все, що є на полицях. І навіщо цей перформанс, коли можна замовити доставку Cooker, і за 15 хвилин отримати свіжі продукти?

Виключення (!)

Як довго можна зберігати готові продукти depositphotos

Виключення у зберіганні готових продуктів одне – це сало. Офіційно визнаний ФІФА допінг, який вимірюється у Вірастюках і має магічне походження. Ніхто достеменно не знає, чому сало не псується. Чи тому що його одразу з’їдають, чи через те що воно так само є частиною генетичного коду українців. Причому настільки важливою, що гарне сало можна навіть вегетаріанцям. Вони або злизують сіль, або смокчуть шкірку.

Тож якщо замовляти смачненьке раз на два дні – можна не тільки ласувати свіжим й корисним, але й змінити власні харчові звички, і навіть фігуру. Наші інсайдери з Cooker розповіли, що наші клієнти після такого навіть змінюють роботу на кращу, а машину на новішу. Дехто навіть змінює країну на краще. Спробуйте і ви :)

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