Как носить костюм неонового цвета: показывает Николь Шерзингер

Очень яркий образ звезды.

Николь Шерзингер очень часто в повседневной жизни выбирает эффектные и сложные образы. Певица даже на ужин одевается так, словно готовится к концертному выступлению.

Николь Шерзингер Legion-media

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Вчера звезда остановила свой выбор на топе и юбке неонового зеленого цвета, которые буквально переливаются миллионом огней. Необычный наряд знаменитость дополнила сверкающими босоножками на любимом каблуке и клатчем в тон костюму. Поэкспериментировала Николь и с прической - милые “рожки“ сделали образ ещё более насыщенным.

Николь Шерзингер Legion-media

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