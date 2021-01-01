Как носить костюм неонового цвета: показывает Николь Шерзингер
Очень яркий образ звезды.
Николь Шерзингер очень часто в повседневной жизни выбирает эффектные и сложные образы. Певица даже на ужин одевается так, словно готовится к концертному выступлению.
Читай также: Богини носят черный: Эмили Ратаковски и Тина Кунаки на LuisaViaRoma
Вчера звезда остановила свой выбор на топе и юбке неонового зеленого цвета, которые буквально переливаются миллионом огней. Необычный наряд знаменитость дополнила сверкающими босоножками на любимом каблуке и клатчем в тон костюму. Поэкспериментировала Николь и с прической - милые “рожки“ сделали образ ещё более насыщенным.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Леди Гага в главном оттенке осени 2021
- Вечерний лук: Хейли Бибер выбирает бархатное платье с кружевным подолом
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.