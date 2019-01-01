Николь Шерзингер показывает, как выглядит идеальное белое бикини

Николь Шерзингер в шикарном купальнике на отдыхе в Португалии.

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Николь Шерзингер проводит сейчас каникулы в Португалии и открывает пляжный сезон для своих поклонников. Классика отпускного гардероба - белоснежное бикини, но существует риск, что такой комплект сочтут за нижнее белье. Но не в случае Николь, которая своим эффектным примером доказывает, что не нужно стесняться и всего лишь важно правильно подобрать форму купальника.

Взамен традиционным “треугольникам“ певица советует присмотреться к спортивному топу на бретельках. Также особенно шикарно смотрится в сочетании с ковбойской шляпой. Впрочем, обсуждать здесь нечего, поскольку ещё и фигура звезды - отличная дополнительная мотивация на лето.

Николь Шерзингер instagram.com/nicolescherzinger

Николь Шерзингер instagram.com/nicolescherzinger

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