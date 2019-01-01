Николь Шерзингер показывает, как выглядит идеальное белое бикини
Читай также: На работу как на праздник: стильный образ Джессики Альбы для выхода в офис
Николь Шерзингер проводит сейчас каникулы в Португалии и открывает пляжный сезон для своих поклонников. Классика отпускного гардероба - белоснежное бикини, но существует риск, что такой комплект сочтут за нижнее белье. Но не в случае Николь, которая своим эффектным примером доказывает, что не нужно стесняться и всего лишь важно правильно подобрать форму купальника.
Взамен традиционным “треугольникам“ певица советует присмотреться к спортивному топу на бретельках. Также особенно шикарно смотрится в сочетании с ковбойской шляпой. Впрочем, обсуждать здесь нечего, поскольку ещё и фигура звезды - отличная дополнительная мотивация на лето.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Яркий образ Джей Ло, который вы захотите повторить этим летом
- Ирина Шейк показывает топ, без которого не обойтись этим летом
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.