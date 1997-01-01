Вечерний лук: Хейли Бибер выбирает бархатное платье с кружевным подолом
Американская модель и жена известного певца Джастина Бибера, Хейли Болдуин вышла в свет в соблазнительном платье с кружевом. На своих страницах в Инстаграм супруги опубликовали кадры с вечеринки, которая прошла в художественной галереи в Западном Голливуде.
Читай также: Как носить широкий белый костюм с корсетом: показывает Ксения Мишина
24-летння манекенщица продемонстрировала роскошную фигуру в бархатном платье с кружевным подолом и длинными рукавами черного цвета из осенне-зимней коллекции Alessandra Rich.
Свой вечерний лук она дополнила черными туфлями-лодочками на высоком каблуке, маленькой сумочкой и ювелирными украшениями на ушах и пальцах рук. Волосы модель собрала в пучок и предпочла нюдовый макияж. А 27-летний Бибер выбрал для выхода в свет классический смокинг.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Пэрис Хилтон прокомментировала слухи о беременности
- Известный украинский актер женился на финалистке «Холостяка»: свадебные фото
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.