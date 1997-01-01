Вечерний лук: Хейли Бибер выбирает бархатное платье с кружевным подолом

Модель показала, как носить облегающее платье в пол.

Американская модель и жена известного певца Джастина Бибера, Хейли Болдуин вышла в свет в соблазнительном платье с кружевом. На своих страницах в Инстаграм супруги опубликовали кадры с вечеринки, которая прошла в художественной галереи в Западном Голливуде.

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24-летння манекенщица продемонстрировала роскошную фигуру в бархатном платье с кружевным подолом и длинными рукавами черного цвета из осенне-зимней коллекции Alessandra Rich.

Свой вечерний лук она дополнила черными туфлями-лодочками на высоком каблуке, маленькой сумочкой и ювелирными украшениями на ушах и пальцах рук. Волосы модель собрала в пучок и предпочла нюдовый макияж. А 27-летний Бибер выбрал для выхода в свет классический смокинг.

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