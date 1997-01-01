Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Вечерний лук: Хейли Бибер выбирает бархатное платье с кружевным подолом

Модель показала, как носить облегающее платье в пол.
Вечерний лук: Хейли Бибер выбирает бархатное платье с кружевным подолом
Вечерний лук: Хейли Бибер выбирает бархатное платье с кружевным подолом
instagram.com/haileybieber

Американская модель и жена известного певца Джастина Бибера, Хейли Болдуин вышла в свет в соблазнительном платье с кружевом. На своих страницах в Инстаграм супруги опубликовали кадры с вечеринки, которая прошла в художественной галереи в Западном Голливуде.

Читай также: Как носить широкий белый костюм с корсетом: показывает Ксения Мишина

24-летння манекенщица продемонстрировала роскошную фигуру в бархатном платье с кружевным подолом и длинными рукавами черного цвета из осенне-зимней коллекции Alessandra Rich.

Свой вечерний лук она дополнила черными туфлями-лодочками на высоком каблуке, маленькой сумочкой и ювелирными украшениями на ушах и пальцах рук. Волосы модель собрала в пучок и предпочла нюдовый макияж. А 27-летний Бибер выбрал для выхода в свет классический смокинг.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Джастин Бибер, Хейли Болдуин, наряды звезд, стиль звезд, мода 2021
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь