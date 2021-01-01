Богини носят черный: Эмили Ратаковски и Тина Кунаки на LuisaViaRoma

Популярные модели выбрали сногсшибательные наряды для светского мероприятия LuisaViaRoma.

Читай также: Леди Гага в главном оттенке осени 2021

Последние несколько дней супермодели с разных уголков мира радовали нас своими пикантными образами в самых стильных купальниках на побережье острова Капри. В Италии все они оказались не случайно: по приглашению Андреа Панконези, генерального директоре LuisaViaRoma, и Паоло Розеро, исполнительного директора UNISEF в Европе, которые устроили роскошный благотворительный ужин на средиземноморском побережье.

Эмили Ратаковски GettyImages

В их числе засветилась и Эмили Ратаковски, которая для светского мероприятия выбрала сдержанное и благородное черное платье в духе “золотого века Голливуда“. Нотку хулиганства образу модели добавил разрез на юбке, который обнажил бедро Эмили.

Эмили Ратаковски GettyImages

Ещё одна знаменитая бразильская модель, жена Венсана Касселя, Тина Кунаки также отдала предпочтение классическому черному: она выбрала наряд молодого бренда Mônot, креативного директора Эли Мизрахи. Стоит отметить, что вся осенняя коллекция 2021 французской марки выполнена в черном цвете, поэтому и на благотворительном вечере нуар превалировал.

Тина Кунаки GettyImages

Тина Кунаки GettyImages

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.