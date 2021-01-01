Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Рианна продемонстрировала самую модную стрижку лета 2021

Певица похвастался очередным экспериментом с волосами, а также анонсировала запуск нового парфюма.
Рианна продемонстрировала самую модную стрижку лета 2021
Рианна продемонстрировала самую модную стрижку лета 2021
instagram.com/badgalriri

Известная барбадосская певица и предпринимательница Робин Рианна Фенти, более известная под псевдонимом "Рианна" на своей странице в Инстаграм опубликовала два черно-белых фото, на которых позировала с авангардной стрижкой.

«Скоро будет #FENTYPARFUM», - подписала публикацию она.

Читай также: Джордж и Амаль Клуни снова станут родителями – СМИ

После публикации поклонники Рианны назвали ее прическу «хитом лета». Многие подписчики даже решили повторить образ звезды.

Стоит отметить, что на днях исполнительница объявила о расширении своего бизнеса. Она решила запустить собственную парфюмерную линию.

«Аромат будет чувственный, полный уверенности и сексуальный», - описывают парфюм представители бренда «Fenty».

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Рианна, мода, прически звезд, стрижки звезд, парфюм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь