Рианна продемонстрировала самую модную стрижку лета 2021
Известная барбадосская певица и предпринимательница Робин Рианна Фенти, более известная под псевдонимом "Рианна" на своей странице в Инстаграм опубликовала два черно-белых фото, на которых позировала с авангардной стрижкой.
«Скоро будет #FENTYPARFUM», - подписала публикацию она.
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После публикации поклонники Рианны назвали ее прическу «хитом лета». Многие подписчики даже решили повторить образ звезды.
Стоит отметить, что на днях исполнительница объявила о расширении своего бизнеса. Она решила запустить собственную парфюмерную линию.
«Аромат будет чувственный, полный уверенности и сексуальный», - описывают парфюм представители бренда «Fenty».
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