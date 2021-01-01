Рианна продемонстрировала самую модную стрижку лета 2021

Певица похвастался очередным экспериментом с волосами, а также анонсировала запуск нового парфюма.

Известная барбадосская певица и предпринимательница Робин Рианна Фенти, более известная под псевдонимом "Рианна" на своей странице в Инстаграм опубликовала два черно-белых фото, на которых позировала с авангардной стрижкой.

«Скоро будет #FENTYPARFUM», - подписала публикацию она.

Читай также: Джордж и Амаль Клуни снова станут родителями – СМИ

После публикации поклонники Рианны назвали ее прическу «хитом лета». Многие подписчики даже решили повторить образ звезды.

Стоит отметить, что на днях исполнительница объявила о расширении своего бизнеса. Она решила запустить собственную парфюмерную линию.

«Аромат будет чувственный, полный уверенности и сексуальный», - описывают парфюм представители бренда «Fenty».

Вам будет интересно прочитать на Ivona: