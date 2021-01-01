Леди Гага в главном оттенке осени 2021

Эпатажный образ певицы родом из нулевых.

Читай также: Как носить облегающее вязаное платье: показывает беременная Эшли Грэм

На подиуме в предзакатной Венеции Леди Гага предстала в мини-платье невероятного фиолетового оттенка и огромной шляпе из перьев. Весь образ выглядит как утонченное произведение искусства. А в исполнении певицы аутфит заиграл ещё и инопланетными красками. Стоит сказать, что звездный стилист и автор эпатажного гардероба — Сандра Амадор дополнила свежий кутюрный комплект огромными очками из нулевых Marc Jacobs. Один аксессуар кардинально изменил элегантный образ.

Леди Гага Getty Images

Но все внимание обращено к цвету. Пронзительная сирень будет главным атрибутом всех уличных и светских выходов предстоящей осени, составив серьезную конкуренцию розовому, который мы могли видеть во всех гардеробах этим летом.

Леди Гага Getty Images

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.