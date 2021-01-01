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Леди Гага в главном оттенке осени 2021

Эпатажный образ певицы родом из нулевых.
Леди Гага
Леди Гага
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На подиуме в предзакатной Венеции Леди Гага предстала в мини-платье невероятного фиолетового оттенка и огромной шляпе из перьев. Весь образ выглядит как утонченное произведение искусства. А в исполнении певицы аутфит заиграл ещё и инопланетными красками. Стоит сказать, что звездный стилист и автор эпатажного гардероба — Сандра Амадор дополнила свежий кутюрный комплект огромными очками из нулевых Marc Jacobs. Один аксессуар кардинально изменил элегантный образ. 

Леди Гага
Леди Гага
Getty Images

Но все внимание обращено к цвету. Пронзительная сирень будет главным атрибутом всех уличных и светских выходов предстоящей осени, составив серьезную конкуренцию розовому, который мы могли видеть во всех гардеробах этим летом.

Леди Гага
Леди Гага
Getty Images

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Теги: Леди Гага, образы звезд
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Источник: Ivonа bigmir)net

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