Как носить облегающее вязаное платье: показывает беременная Эшли Грэм

Модель продемонстрировала фигуру в летнем платье.

Известная модель plus size Эшли Грэм на своей странице в Инстаграм опубликовала серию снимков, на которых позирует на фоне пальм.

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33-летння знаменитость показала новый летний лук, который подчеркивает ее фигуру и беременный живот.

Эшли надела вязаное платье желтого цвета на широких шлейках. Образ дополнила летней обувью и ювелирными украшениями.

Стоит отметить, что для модели это вторая беременность. В январе 2020 года Эшли и ее муж Джастин Эрвин стали родителями сына Айзека. А на днях стало известно, что модель снова в положении.

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