Школьная мода: Андре Тан представил новую коллекцию детской одежды

Дизайнер презентовал модную одежду для школьников.

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Известный украинский дизайнер Андре Тан презентовал новую коллекцию одежды для детей на осень-зиму 2021-2022 под названием «Andre TAN Kids», которая отражает мировые тренды и личное представление дизайнера о современной одежде для детей — стильный и удобный casual.

В новой коллекции, все как у взрослых, соблюдены тренды на oversize и unisex — это выглядит модно и точно понравится взрослеющему школьнику.

Коллекция одежды Andre TAN Kids Пресс-служба

В коллекции рубашки свободного кроя, брюки и юбки, платья, блузы, свитшоты и худи, лонгсливы и бомберы, а также куртки. Из представленного разнообразия вещей легко собрать стильный школьный образ, который подчеркнет индивидуальность ребенка, и поможет ему влиться в компанию настоящим модником.

Коллекция одежды Andre TAN Kids Пресс-служба

Одежда сшита из высококачественных тканей, и не сковывает движений. В ней комфортно на протяжении дня, будь то школа, прогулка или вечеринка с друзьями.

Коллекция одежды для школьников от Andre TAN Пресс-служба

Основные цвета коллекции: серый, белый, бежевый, зеленый, черный и темно-синий.

Andre TAN Kids Пресс-служба

Среди «фишек» одежды Andre TAN Kids — излюбленные фразы тинейджеров, оригинальные надписи, похожие на временные татуировки, а еще принт-комикс, и веселые картинки кота Поролона, который давно стал узнаваемым мемом.

Пресс-служба

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Модный бренд «Andre TAN Kids» совместно с украинским производителем рюкзаков, аксессуаров и канцтоваров для школы «YES» дополнили новую коллекцию рюкзаками для подростков. В капсульную коллекцию вошли современные сумки и рюкзаки — 5 моделей (два рюкзака, два шопера и поясная сумка) в черном и бежевом цветах. Их украшают фразы и рисунки, по стилистике напоминающие надписи на полях школьных тетрадей. Коллаборация YES by Andre TAN — это базовые цвета, продуманная система хранения, практичные материалы и высокое качество изделий.

Коллекция одежды Andre TAN Kids Пресс-служба

Новая школьная коллекция будет представлена в мультибрендовых бутиках Andre TAN и магазинах Andre TAN Kids по всей Украине уже в начале августа.

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