Как носить широкий белый костюм с корсетом: показывает Ксения Мишина

Актриса вышла в свет в стильном образе.

Украинская актриса и участница шоу «Холостячка» продемонстрировала эффектный образ. На своей странице в Инстаграм она опубликовала фото, на которых позирует в белом костюме и телесном корсете.

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К слову, Мишина вышла в свет в брючном костюме белого цвета, штаны которого с высокой посадкой и большим клешем. Также на брюках выделялись огромные пуговицы черного цвета. Под пиджак она надела корсет бежевого цвета, который подчеркивал ее фигуру и декольте. Образ дополнила длинными серьгами и стильной укладкой.

Отметим, что Ксения стала членом жури шоу «Україна має талант», сьемки которого стартовали на днях. Известно, что премьера шоу назначена на осень 2021 года.

Ксения Мишина instagram.com/misha.k.ua/

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