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Как носить широкий белый костюм с корсетом: показывает Ксения Мишина

Актриса вышла в свет в стильном образе.
Как носить широкий белый костюм с корсетом: показывает Ксения Мишина
Как носить широкий белый костюм с корсетом: показывает Ксения Мишина
instagram.com/misha.k.ua/

Украинская актриса и участница шоу «Холостячка» продемонстрировала эффектный образ. На своей странице в Инстаграм она опубликовала фото, на которых позирует в белом костюме и телесном корсете.

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К слову, Мишина вышла в свет в брючном костюме белого цвета, штаны которого с высокой посадкой и большим клешем. Также на брюках выделялись огромные пуговицы черного цвета. Под пиджак она надела корсет бежевого цвета, который подчеркивал ее фигуру и декольте. Образ дополнила длинными серьгами и стильной укладкой.

Отметим, что Ксения стала членом жури шоу «Україна має талант», сьемки которого стартовали на днях. Известно, что премьера шоу назначена на осень 2021 года.

Ксения Мишина
Ксения Мишина
instagram.com/misha.k.ua/

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Теги: Ксения Мишина, мода 2021, наряды звезд, летний гардероб
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Источник: Ivona

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