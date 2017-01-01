Как носить широкий белый костюм с корсетом: показывает Ксения Мишина
Украинская актриса и участница шоу «Холостячка» продемонстрировала эффектный образ. На своей странице в Инстаграм она опубликовала фото, на которых позирует в белом костюме и телесном корсете.
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К слову, Мишина вышла в свет в брючном костюме белого цвета, штаны которого с высокой посадкой и большим клешем. Также на брюках выделялись огромные пуговицы черного цвета. Под пиджак она надела корсет бежевого цвета, который подчеркивал ее фигуру и декольте. Образ дополнила длинными серьгами и стильной укладкой.
Отметим, что Ксения стала членом жури шоу «Україна має талант», сьемки которого стартовали на днях. Известно, что премьера шоу назначена на осень 2021 года.
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