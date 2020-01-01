ТОП-5 самых модных и трендовых спортивных костюмов 2021

Модный спортивный стиль одежды все больше набирает популярность и все чаще встречается в повседневной жизни и не только. Спортивный костюм – обязательный предмет гардероба, который выручит в любой ситуации. Предлагаем ознакомиться с самыми трендовыми моделями сезона 2021-2022.

Тренд №1. Спортивный костюм с укороченным верхом

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Модели костюмов с верхом в коротком стиле будут весьма популярны в грядущем сезоне. Это могут быть короткие варианты худи или свитшота, а также топа. На осень-зиму можно подобрать красивые варианты кроп-толстовки, укороченного пуловера, либо свитшота свободного кроя.

Тренд №1. Спортивный костюм с укороченным верхом pinterest.com

Тренд №1. Спортивный костюм с укороченным верхом pinterest.com

Тренд №2. Спортивный костюм с декором жемчугом

Желаете немного отойти от традиционного спортивного стиля и привнести гламурные нотки в свой образ с модным костюмом, - тогда присмотритесь к изумительному варианту велюрового костюма с жемчужинками. Подобный декор смотрится неимоверно изысканно, придавая утонченности образу.

Тренд №2. Спортивный костюм с декором жемчугом pinterest.com

Тренд №2. Спортивный костюм с декором жемчугом pinterest.com

Тренд №3. Спортивный костюм oversize

Расширенные по силуэту брюки и кофта будут одним из главных мотивов в модных спортивных костюмах 2021-2022, на который стоит обратить свой взор при выборе новинок костюмов спорт-шик. Спортивные костюмы оверсайз могут быть выполнены из тонкого трикотажа или в вязаном варианте, позволяя найти модную модель костюма себе по душе.

Тренд №3. Спортивный костюм oversize pinterest.com

Тренд №3. Спортивный костюм oversize pinterest.com

Тренд №4. Спортивный костюм с брюками клеш

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Мы привыкли к разным типам брюк в спортивных костюмах – зауженным, свободным прямых, на манжетах. В этот раз новинкой будут спортивные костюмы с брюками клеш, которые выглядят элегантно и шикарно, придавая образу больше женственности.

Тренд №4. Спортивный костюм с брюками клеш pinterest.com

Тренд №4. Спортивный костюм с брюками клеш pinterest.com

Тренд №5. Женский спортивный костюм с вырезом и завязками

Неизменная классика – вырезы и завязки также будут на пике популярности среди трендовых моделей спортивных костюмов в этом сезоне. Практичность и комфорт – главные критерии при выборе подобных вариаций.

Тренд №5. Женский спортивный костюм с вырезом и завязками pinterest.com

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