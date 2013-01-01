Домашняя одежда: основные правила гардероба

Девочки, учимся выглядеть стильно в домашних условиях!

Какой должна быть домашняя одежда

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Домашней одежде следует уделять не меньше внимания, чем уличным выходам. Вещи должны быть качественными, приятными к телу и при этом – красивыми. Задача не из легких, верно? Но мы подготовили для Вас несколько важных советов, чтобы выбрать стильный и комфортный наряд для дома:

1. Внимание на состав. Чтобы ткань была приятна к телу, лучше отдать предпочтение натуральным материалам. Но в то же время одежда должна сохранять форму после многочисленных стирок и не мяться – вряд ли вы заходите гладить ее каждый раз, приходя с работы! Поэтому в составе должно быть немного синтетических волокон – например, эластана.

2. Выбирайте одежду по фигуре. Широкая одежда, конечно, невероятно удобна. Но не стоит носить дома растянутые футболки и штаны – для этого есть стильный oversize. Разница в том, что такая вещь не будет выдавать свой возраст, бесформенно свисая на вас. Идеальная одежда для дома – слегка объемная, но все-таки подчеркивающая фигуру.

3. Разная одежда – для разных занятий. Домашняя одежда не должна быть единственной на все случаи жизни. Запаситесь несколькими образами, чтобы в любой ситуации чувствовать себя комфортно и стильно. И вот вам несколько проверенных идей.

Что стоит включить в домашний гардероб

Удобный брючный костюм

Домашний костюм – идеальный наряд для уборки, готовки или другого активного занятия. В отличие от обычного спортивного костюма, в нем нет лишних молний, завязок и декора, которые будут мешать движениям и раздражать кожу.

Трикотажный костюм pinterest.com

Домашнее платье

Для тех, кто и в свободное время стремится выглядеть женственно, идеально подойдет платье свободного кроя. В холодное время года ее можно дополнить удобными леггинсами. В таком наряде и внезапных гостей не стыдно встретить.

Домашнее платье pinterest.com

Красивый пеньюар

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Даже дома бывают особые дни, когда хочется выглядеть на миллион. Для романтических вечеров со второй половиной или домашней вечеринки с подружками запаситесь красивым шелковым платьем в бельевом стиле или пеньюаром. Хотя бы один такой наряд обязательно должен быть в гардеробе.

Пеньюар pinterest.com

Стильная пижама

Если душа просит уюта, классным домашним образом может стать пижамный костюм из хлопка или шелка. Рубашка на пуговицах и широкие штаны будут удобны для любого занятия.

Модная шелковая пижама pinterest.com

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