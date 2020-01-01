Берем пример с героинь стритстайла.

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В последние годы все активно носили длину миди и макси, умудряясь выглядеть сексуально даже в длинных юбках. Но в этом сезоне на модный Олимп вновь возвращаются «школьные» юбки, плиссе, платья-рубашки, короткие вариации и множество иных моделей.

Высокие сапоги и мини – самое модное комбо сезона pinterest.com

Высокие сапоги и мини – самое модное комбо сезона pinterest.com

Этой весной модницы предлагают нам не скромничать и носить мини на контрастах: с высокими сапогами. Это могут быть классические ботфорты (даже на каблуке), жокейские сапоги, которые в этом сезоне считаются наиболее трендовыми – и в целом вся высокая обувь, которая есть в вашем гардеробе, и вам по душе.

Высокие сапоги и мини – самое модное комбо сезона pinterest.com

Высокие сапоги и мини – самое модное комбо сезона pinterest.com

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Модное сочетание сапог с мини выглядит достаточно свежо и интересно, даже несмотря на тот факт, что это далеко не новинка среди модных решений. Такой популярности комбо достигло благодаря контрастам длин, которые удачно расставляют акценты в образе. С помощью этого приема визуально можно удлинить ноги, сделав их более стройными. Тем более, высокая обувь не даст замерзнуть, учитывая длину юбки или платья.

Высокие сапоги и мини – самое модное комбо сезона pinterest.com

Высокие сапоги и мини – самое модное комбо сезона pinterest.com

Советуем сочетать сапоги с базовыми платьями-футболками, юбками-плиссе. В дополнение подойдут также объемные бомберы, удлиненные жакеты с «мужского» плеча, длинные тренчи и оверсайз-косухи.

Высокие сапоги и мини – самое модное комбо сезона pinterest.com

Высокие сапоги и мини – самое модное комбо сезона pinterest.com

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