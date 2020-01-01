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Авоська - главная сумка лета 2021: 5 модных вариантов

Встречаем один из главных трендов предстоящего лета!
Авоська - главная сумка лета 2021: 5 модных вариантов
Авоська - главная сумка лета 2021: 5 модных вариантов
pinterest.com

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Да, девочки, это та самая авоська, с которой наши бабушки и мамы ходили в магазин за продуктами. В это сложно поверить, но, пройдя сложный путь длиной в несколько десятков лет, - она заняла почетное место в гардеробах модных инфлюенсеров и звезд стритстайла. Этот «старенький», а сейчас – актуальный тренд вновь доказывает тот факт, что «все новое – это хорошо забытое старое».

Авоську можно носить самостоятельно вместо повседневной сумки, а можно и в комплекте с ней, используя как шопер: все-таки практичность — немаловажный аргумент. Мы для вас собрали пять классных вариантов, которыми можно смело пополнить гардероб аксессуаров к предстоящему лету.

Авоська - главная сумка лета 2021: 5 модных вариантов
Авоська - главная сумка лета 2021: 5 модных вариантов
pinterest.com
Авоська - главная сумка лета 2021: 5 модных вариантов
Авоська - главная сумка лета 2021: 5 модных вариантов
pinterest.com
Авоська - главная сумка лета 2021: 5 модных вариантов
Авоська - главная сумка лета 2021: 5 модных вариантов
pinterest.com
Авоська - главная сумка лета 2021: 5 модных вариантов
Авоська - главная сумка лета 2021: 5 модных вариантов
pinterest.com
Авоська - главная сумка лета 2021: 5 модных вариантов
Авоська - главная сумка лета 2021: 5 модных вариантов
pinterest.com

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Теги: модные сумки, тренды
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Источник: Ivonа bigmir)net

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