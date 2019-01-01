Відомий шеф-кухар Юрій Ковриженко, готуючись до теплого сезону, продовжує активно тренуватися під наглядом фітнес-тренера Марини Боржемської-Узелкової. Про свої успіхи та трудності, з якими йому доводиться стикатися, він розповідає на своїх сторінках в Instagram та Facebook.

«20 днів спортивного марафону з Мариною Боржемською позаду. Втомився, очі якось замилилися і не бачу результату. Чесно кажучи, вже почали опускаються руки», - говорить Юрій в сторіс.

Проте тренер не дозволяє розслабитися, мотивує і підтримує: «Марина в якийсь момент сказала мені: хлопче, все добре, у тебе очевидний результат! Заспокійся і просто працюй дальше. Я в тебе вірю!», - розповідає шеф-повар.

Юрій також зізнався, що йому досить важко змінювати харчові звички. Адже він весь час поряд з їжею, постійно пробує та дегустує різноманітні продукти та страви. А зараз необхідно чітко дотримуватися графіку харчування та меню, яке для нього розробляє консультант з харчування.

«Зізнаюся, мене навіть відвідували думки повернути в життя котлети. Але мій консультант з харчування, яка зі мною на зв'язку 24 години на добу 7 днів на тиждень, допомагає не зірватися, підтримує та мотивує. Це дуже зручно. Бо, коли залазиш в холодильник та бачиш певний набір продуктів, не зовсім зрозуміло, як з них зібрати збалансований раціон на день, ще й беручи до уваги мій стиль життя. Натомість, мій консультант формує ідеально збалансовані набори з наявних у мене продуктів з точним прорахунком білків, жирів, вуглеводів та загальною калорійністю. І це допомагає не тільки триматися, але й отримувати задоволення від їжі», - повідоми він своїм підписникам.

Шеф-кухар також підкреслив, що в цей період життя найбільше допомагають продукти Herbalife Nutrition: «після тренування у мене обов'язково Протеїновий коктейль. Мій ранок завжди починається зі збалансованого сніданку від бренду. Це – Рослинний концентрат Алое зі склянкою води, Трав'яний чай, і, звичайно ж, Протеїновий коктейль Формула 1, який готується всього 2 хвилини і дає відчуття ситості на кілька годин. Таким чином, питання сніданків у мене повністю закрите. А мій улюблений коктейль – зі смаком печива з вершками. Справжній смак дитинства».

Спортивний сніданок Прес-служба

До речі, як відомо, ранковий прийом їжі є дуже важливим у денному раціоні. Від його складу залежать, як тяга до солодкого, так і апетит протягом усього дня. Збалансований сніданок Herbalife Nutrition – низькокалорійний, але при цьому багатий на білок, необхідні вітаміни, мікроелементи, клітковину, антиоксиданти й ферменти. Такий сніданок допоможе контролювати вагу й забезпечить гарне самопочуття.

Попереду у Юрія ще 10 днів тренування та збалансованого раціону. Тож, редакція і надалі буде стежити за його трансформацією та розповідати вам про результати.

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