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Самые модные солнцезащитные очки весны 2021

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Ivona рассказывает, какие солнцезащитные очки выбираем этой весной.
Самые модные солнцезащитные очки весны 2021
Самые модные солнцезащитные очки весны 2021
pinterest.com

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Солнцезащитные очки давно перестали быть исключительно летним аксессуаром. Сегодня они не только работают по своему прямому назначению, но и придают образу стильных ноток. Поэтому пренебрегать столь важным аксессуаром не стоит. Дизайнеры в этом сезоне внедряют в свои коллекции все больше новых очков – всех форм и оттенков. Осталось разобраться с главными тенденциями и выбрать пару (можно и не одну), чтобы быть самыми модными в новом сезоне.

Возглавляют список главных трендов геометричные очки в пластиковой оправе. Самые модные – в цветной (или даже принтованной) оправе и с яркими стеклами. Для тех, кому цвет не по душе, всегда на помощь приходит черная классика – однако в этом сезоне она тоже приобретает острую форму. Мы составили подборку самых стильных моделей, чтобы Вы выбрали себе подходящий вариант для дополнения весенних и летних образов незаменимым аксессуаром.

Самые модные солнцезащитные очки весны 2021
Самые модные солнцезащитные очки весны 2021
pinterest.com
Самые модные солнцезащитные очки весны 2021
Самые модные солнцезащитные очки весны 2021
pinterest.com
Самые модные солнцезащитные очки весны 2021
Самые модные солнцезащитные очки весны 2021
pinterest.com
Самые модные солнцезащитные очки весны 2021
Самые модные солнцезащитные очки весны 2021
pinterest.com
Самые модные солнцезащитные очки весны 2021
Самые модные солнцезащитные очки весны 2021
pinterest.com
Самые модные солнцезащитные очки весны 2021
Самые модные солнцезащитные очки весны 2021
pinterest.com

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Теги: модные очки 2021, модные аксессуары весна 2021
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Источник: ivonа bigmir)net

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