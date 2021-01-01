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Birthday girl: самые стильные выходы Виктории Бекхэм

С Днём рождения, богиня стиля!
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм
pinterest.com

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Когда-то Виктории Бекхэм ничего не стоило выйти на сцену практически в нижнем белье. Экстремальное мини в сочетании с верхом от бикини было привычным для тогдашней солистки Spice Girls концертным костюмом, а для красных дорожек она выбирала самые облегающие платья с волнующе глубокими декольте.

Spice Girls
Spice Girls
pinterest.com
Spice Girls
Spice Girls
pinterest.com

Однако постепенно стиль роковой брюнетки становился все более сдержанным. Гастрольная деятельность в Spice Girls прекратилась, Виктория стала мамой прекрасных сыновей, и на смену эпатажным нарядам пришли трикотажные миди, просторные блузы, и «офисные» брюки. Сегодня знаменитость выбирает любимые строгие мужские костюмы, элегантные летящие юбки и классические джинсы. И, конечно, водолазки из слегка просвечивающей ткани – этакий привет из прошлого, когда Вики могла позволить себе быть хулиганкой.

Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм
pinterest.com
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм
pinterest.com
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм
pinterest.com
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм
pinterest.com
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм
pinterest.com
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм
pinterest.com
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм
pinterest.com
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм
pinterest.com
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм
pinterest.com
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм
pinterest.com
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм
pinterest.com
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм
pinterest.com
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм
pinterest.com
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм
pinterest.com

В наши дни мисс Бекхэм – знаменитый дизайнер с собственным брендом, счастливая мама и жена, а также – желанный гость на главных светских мероприятиях. Сегодня звезде исполняется 47 лет – и мы уверенны, что для нее это только начало. С Днём рождения, суперстильная Вики.

Виктория Бекхэм с семьей
Виктория Бекхэм с семьей
pinterest.com
Виктория Бекхэм с семьей
Виктория Бекхэм с семьей
pinterest.com

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Теги: Виктория Бекхэм, стиль звезды, день рождения звезды
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Источник: ivоna bigmir)net

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