Birthday girl: самые стильные выходы Виктории Бекхэм

С Днём рождения, богиня стиля!

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Когда-то Виктории Бекхэм ничего не стоило выйти на сцену практически в нижнем белье. Экстремальное мини в сочетании с верхом от бикини было привычным для тогдашней солистки Spice Girls концертным костюмом, а для красных дорожек она выбирала самые облегающие платья с волнующе глубокими декольте.

Spice Girls pinterest.com

Spice Girls pinterest.com

Однако постепенно стиль роковой брюнетки становился все более сдержанным. Гастрольная деятельность в Spice Girls прекратилась, Виктория стала мамой прекрасных сыновей, и на смену эпатажным нарядам пришли трикотажные миди, просторные блузы, и «офисные» брюки. Сегодня знаменитость выбирает любимые строгие мужские костюмы, элегантные летящие юбки и классические джинсы. И, конечно, водолазки из слегка просвечивающей ткани – этакий привет из прошлого, когда Вики могла позволить себе быть хулиганкой.

Виктория Бекхэм pinterest.com

Виктория Бекхэм pinterest.com

Виктория Бекхэм pinterest.com

Виктория Бекхэм pinterest.com

Виктория Бекхэм pinterest.com

Виктория Бекхэм pinterest.com

Виктория Бекхэм pinterest.com

Виктория Бекхэм pinterest.com

Виктория Бекхэм pinterest.com

Виктория Бекхэм pinterest.com

Виктория Бекхэм pinterest.com

Виктория Бекхэм pinterest.com

Виктория Бекхэм pinterest.com

Виктория Бекхэм pinterest.com

В наши дни мисс Бекхэм – знаменитый дизайнер с собственным брендом, счастливая мама и жена, а также – желанный гость на главных светских мероприятиях. Сегодня звезде исполняется 47 лет – и мы уверенны, что для нее это только начало. С Днём рождения, суперстильная Вики.

Виктория Бекхэм с семьей pinterest.com

Виктория Бекхэм с семьей pinterest.com

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