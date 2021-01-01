Birthday girl: самые стильные выходы Виктории Бекхэм
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Когда-то Виктории Бекхэм ничего не стоило выйти на сцену практически в нижнем белье. Экстремальное мини в сочетании с верхом от бикини было привычным для тогдашней солистки Spice Girls концертным костюмом, а для красных дорожек она выбирала самые облегающие платья с волнующе глубокими декольте.
Однако постепенно стиль роковой брюнетки становился все более сдержанным. Гастрольная деятельность в Spice Girls прекратилась, Виктория стала мамой прекрасных сыновей, и на смену эпатажным нарядам пришли трикотажные миди, просторные блузы, и «офисные» брюки. Сегодня знаменитость выбирает любимые строгие мужские костюмы, элегантные летящие юбки и классические джинсы. И, конечно, водолазки из слегка просвечивающей ткани – этакий привет из прошлого, когда Вики могла позволить себе быть хулиганкой.
В наши дни мисс Бекхэм – знаменитый дизайнер с собственным брендом, счастливая мама и жена, а также – желанный гость на главных светских мероприятиях. Сегодня звезде исполняется 47 лет – и мы уверенны, что для нее это только начало. С Днём рождения, суперстильная Вики.
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