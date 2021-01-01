ТОП-5 звезд, которые одинаково одеваются со своими детьми

Звездные мамочки, которые предпочитают family look.

Немного истории

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Family look как модное течение появилось в США ещё в прошлом веке. Именно тогда культ семьи был вознесен до небес, и все добропорядочные мамочки пытались наряжать своих детей красиво и одинаково. Например, Марлен Дитрих вместе с дочкой предпочитали носить красивые платьица в «крупный» цветочек. Именно ее считают главной из тех звезд, которая перенесла family look на фотографии, обложки глянцев и поздравительные открытки.

Марлен Дитрих с дочерью pinterest.com

Сейчас модный стиль также не сдает своих позиций: современные звезды наперебой стараются одинаково наряжаться со своими детьми, демонстрируя яркий вкус. Это касается как торжественных мероприятий, так и – повседневных выходов. Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой, где можно увидеть, для кого из звезд family look – must-have.

Адриана Лима

Адриана Лима – хоть и «бывший», но один из самых популярных «ангелов» Victoria’s Secret на подиуме всегда выглядела эффектно и ярко, приковывая миллион взглядов к себе. В жизни же совсем наоборот: модель предпочитает комфортный и расслабленный стиль в одежде, а также - анималистичные принты. К этому и приучает свою дочь: папарацци не единожды ловили ее в объективе на прогулке с девочкой в одинаковых нарядах.

Адриана Лима с дочерью pinterest.com

Адриана Лима с дочерью pinterest.com

Кайли Дженнер

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Успешная бизнесвумен Кайли Дженнер – ещё та королева эпатажа. Ее образы – сплошной гид по тому, как выглядеть сногсшибательно в любой ситуации. Пожалуй, именно ей можно отдать пальму первенства по количествам семейных луков с малышкой Сторми. Ведь с появлением дочери звезда прилично тратится не только на свой гардероб, но и на – идентичный для своей принцессы.

Кайли Дженнер c дочерью pinterest.com

Кайли Дженнер c дочерью pinterest.com

Кайли Дженнер c дочерью pinterest.com

Бейонсе

Сценические образы Бейонсе – само совершенство. Певица всегда выглядит шикарно и блестяще. А вот в повседневной жизни звезда отдает предпочтение романтическим образам, выбирая яркие расцветки и цветочные принты. Поэтому неудивительно, что малышке Руми также подбирают схожие луки, как и у мамы.

Бейонсе с дочерью pinterest.com

Дженнифер Лопес

Дива Джей Ло на сцене всегда сверкает в откровенных нарядах, которые ей тщательно разрабатывают мировые дизайнеры и стилисты. Касаемо повседневных выходов, звезда выбирает нежные пастельные тона, которые раскрывают певицу с совершенно другой стороны. И с дочерью они также находятся на «одной волне».

Дженнифер Лопес c дочерью pinterest.com

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян обожает лидировать и быть лучшей во всех сферах. Естественно, и в вопросе подбора гардероба Ким не отстает. Все мы знаем ее любовь к латексным костюмам, откровенным купальникам, необычным принтам. Безусловно, для дочери такие образы рано примерять, поэтому они решили блистать в одинаковых серебристых платьях с пайетками, от которых невозможно оторвать взгляд.

Ким Кардашьян с дочерью pinterest.com

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