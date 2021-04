Моника Беллуччи в образе ведьмы — актрису не узнать

Актриса на съемках нового фильма в непривычном образе.

Читай также: Ирина Шейк в кружевном корсете и рваных джинсах

Без преувеличения, Моника Беллуччи – одна из самых эффектных и красивых женщин мира. И роли в кино ей достаются соответствующие. Режиссеры привыкли видеть ее царицей или роковой соблазнительницей. Но актерская профессия зачастую требует радикальных перевоплощений. Но для хороших актеров – это очередной способ доказать свой высокий уровень профессионализма. Поэтому Моника пошла на эксперимент, решив сыграть ведьму в фильме The Befana Comes At Night 2: The Origins. Недавно актрису заметили на съемках, и у нас есть отличная возможность взглянуть на первые фото актрисы в новом амплуа.

Моника Беллуччи LEGION-MEDIA

На снимках актриса предстает в настоящем наряде ведьмы: шляпа, длинное платье и черный плащ. Свои черные локоны она сменила на седые, а в качестве аксессуара использует метлу:) В таком образе Монику сложно узнать – ничего общего с ее привычным образом роковой красотки. Естественно, тем интереснее будет взглянуть на конечный результат. Релиз запланирован на конец года.

Моника Беллуччи LEGION-MEDIA

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.